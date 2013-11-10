重温稿-台湾货币市场：资金宽松拆入需求仍低，两年存单得标利率略低预期

* 两年期定存单标售略低于预期，资金去化不易

* 短票与RP利率持稳低档，预料下周资金依旧宽松

记者 董永年

路透台北11月8日 - 台湾周五标售的两年期央行存单得标利率略低于预期，银行资金调度人士指出，主要受到外商银行抢标364天期存单以及273天期国库券的影响，使得资金无处去化的本地银行下标积极，令得标利率较上月标售的同天期存单0.794%低3.8个基点。

他们认为，两年期定存单虽然没有外商银行抢标，但较前期得标利率的跌幅，仍比364天期的2.9个基点大。而本次投标倍数为4.77倍，也高于前次的4.69倍。在在显示本地银行去化资金的压力颇大，持有期间纵然有利率上扬风险，也已被视为次要因素。

“没标到364天的会抢，所以跌得更多。”一位公股银行资金调度人士说。

今日银行间短率持稳。由于央行存单到期量大，银行一早即积极买票及拆款，希望降低资金堆积压力，不过拆入方操作谨慎，令市况清淡。

台湾央行周五宣布，连续第四个月标售的100亿台币两年期存单加权平均得标利率为0.756%，略低于市场预期的0.76-0.78%，较上月标售的同天期存单0.794%低3.8个基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率在0.380-0.430%，同上日。

**短票成交利率靠向低档**

短票市场方面，票券商交易员表示，周五发票量虽然例行增加，不过仍无法供应市场需求，30天期短票利率成交在既有区间不变。下周虽然存单到单量偏少，但预料不会改变目前资金宽松情势，成交利率料向0.62%靠拢。

一票券商资金调度人士称，今日发票量较大，不过在供应给法人客户后，能提供给银行的筹码也不多了，整体而言仍是供不应求。

“银行今天拆款、买票的动作很积极。”他说。

台湾央行今日共发行5,337.35亿台币存单，相较存单到期5,559.35亿台币，存单发行余额减222亿。

下周央行存单共到期6,029亿台币，分别为周一3,238.15亿台币、周二1,270.00亿、周三466.00亿、周四398.00亿以及周五656.85亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为172亿台币，至周日累计超额准备为556亿，加计前期1%的超额准备为1,866亿台币。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.62-0.63%，0.63%比例偏低。一至两周内天期的短票则在0.62%。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳。RP交易人士认为，今日交割台塑公司债85亿台币，稍有影响部分券商及投信资金调度，不过整体资金情势仍显宽松，RP利率大致持平既有低位。

展望下周，证券商RP交易人士指出，尽管昨日央行存单发行余额增383亿台币，稍有舒缓银行去化资金的压力，但下周迈入月中，银行间资金去化需求将维持强劲，料下周RP利率仍可望维持在既有区间。

〞先前打一通就调到钱，今天要打两通。〞一位券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，周五RP券源到期量例行性偏少，成交以到期续作为主，投信仍持续有RP承作需求，今日公债及公司债RP利率持平在既有区间。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，交投比重续向区间低位靠拢。