重温稿-中国债券：上市商业银行可发公司债补充资本，业内料小型银行先行

* 上市商业银行可发行公司债补充资本

* 首推含减记条款的公司债

* 因证交所债券规模较小，业内估计小型银行或先试点

路透北京/上海11月8日 - 中国证监会和银监会周五联合发布相关指导意见，允许上市及拟上市的商业银行发行公司债补充资本，先行推出的将是含减记条款的公司债券。有业内人士预计，由于证交所债市体量并不大，估计试点初期一些中小银行会先在证交所发行公司债。

证监会微博上刊登的该意见称，发行主体包括在沪深证交所上市的商业银行；发行境外上市外资股的境内商业银行，申请在境内首次公开发行股票的在审商业银行。此外，该意见还为拓宽发行人范围预留了空间。

北京一银行交易员称，考虑到目前证交所债市的承接能力，规模较小的银行到上交所发债的可行性更高。“对小银行挺好的，适合南京银行 、宁波银行 这些。”

目前国内商业银行可以发行金融债、次级债和混和资本债等，天津滨海农商行7月已尝试在银行间市场发行国内首只含减记的符合二级资本工具标准的银行债券，而中国农业银行 等多家大型银行此前公告计划发行含减记的二级资本工具。

据中债登数据，截止10月，沪深交易所债券托管量为7,650.89亿元人民币，占全部债券总量的比例仅为3%，银行间债市仍是国内债市的绝对主力市场。

目前符合指导意见的公司债发行主体资格的包括工商银行 等16家国内上市或境内外同时上市的银行；重庆农商行 、重庆银行 等香港上市的境内银行；以及江苏银行等十余家A股拟上市银行。

**首推减记公司债**

刚发布的指导意见称，将先行推出商业银行可发行包含减记条款的公司债务；同时，商业银行发行其他类型的公司债券补充资本，由证监会和银监会另行规定这一条款，亦为将来商业银行发行其他类型的公司债补充资本预留空间。

指导意见要求，“商业银行发行减记债，应满足相应资本属性要求并提高损失吸引能力。”

意见称，拟申请的商业银行应制定可行的发行方案，事先报送银监会进行资本属性的确认，并取得银监会监管意见后报证监会核准并公开发行，或按相关业务规则备案后非公开发行。