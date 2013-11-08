更新版 1-中国货币市场：回购利率上涨，大行融出意愿不高资金略紧

(新增交易员评论、成交量和更新收盘报价)
路透上海/北京11月8日 - 中国银行间市场周五回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。不过，午后情形略有好转，全天呈现紧平衡状态。
“今天资金是有点紧，借的难度稍大，不过中午多基本搞定了；快收盘了有机构还剩一点点钱，就没那么好出了，紧平衡吧，”上海一大型银行交易员称。
北京一国有银行交易员则指出，“上旬这两天应该是有SLF到期的，可能是(续做)缩量了。”
中国央行网站周三新增了“常备借贷便利（SLF）”栏目，网站数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。
上海另一商业银行交易员还提到，隔夜和七天回购开盘价接近上日价格，成交量也不小，导致盘中价格基本围绕开盘价波动，早盘隔夜品种供给不多，七天期限资金更难觅身影。
此外，针对官方最新公布10月中国贸易顺差达311亿美元，该交易员表示，理论上应该是有助于银行间流动性，但“还要看央行有没有把这些美元买走，10月份人民币连续创新高，升值压力很大，如果央行没买，在市场上只是多了美元，没有多人民币。”
中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%；当月贸易顺差为311亿美元，路透调查预估中值为顺差239亿美元。
今日银行间市场质押式回购总成交量至5,994.60亿元，较上日的6,193.82亿元减少；其中隔夜品种成交为4,793.91亿元，上日为4,980.74亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.7742 3.7356 +3.86 4,793.91
七天 3.9480 3.9028 +4.52 838.85
14天 4.6219 4.5686 +5.33 177.98
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5850 2.8450 -26.00 1,753.92
七天 3.7000 3.5850 +11.50 410.70
14天 3.6000 3.8700 -27.00 68.36
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8100 3.7900 +2.00 --
七天 4.0400 3.9500 +9.00 --
14天 4.6300 4.6000 +3.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.7610 3.7300 +3.10 --
七天 3.9390 3.8910 +4.80 --
三个月 4.6944 4.6933 +0.11 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴/曹巍浩; 审校 林高丽/张喜良)