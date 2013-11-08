更新版 1-中国债市：国债期货现首笔疑似“乌龙指”，价格连续下跌亦增止损恐慌

(新增中金所反馈)
路透上海11月8日 - 中国国债期货12月合约 周五早盘出现上线交易以来的首笔异常超低成交价。市场人士表示，目前还无法排除是“乌龙指”，还是昨日大跌后机构被迫止损所致。但在国债期货连日下跌行情中，市场恐慌情绪因此增加。
中国金融期货交易所相关人士在答复路透查询时表示，中金所今天已经通过排查，排除了早盘几笔异常成交存在违法违规操作，今日成交都属市场行为。
在昨日大跌0.56%收于92.828元后，今日早盘开盘，12月合约延续跌势，9点16分，则连续出现三笔共9手价格低于92元的成交，最低成交于91.852元，不过随后，成交价重回到92元上方，今日收盘于92.292元，跌0.61%。
至此本周国债期货12月合约已形成五连跌，交易情绪极端脆弱。
银河期货固定收益总经理王华认为，本周四逆回购暂停，近期利率债供给压力，以及央行的货币政策态度等，都对近期的现货及期货市场形成下跌压力。
“但这个首笔出现的异常超低价，除误操作外，也不排除近期连日下跌触发部分机构的止损线，急于成交而不计价格所致。”他认为。
值得一提的是，本周开始国债期货市场，不利因素本就颇多，一是临近交割月份，国债期货的持仓上限由1,000手降低到500手，部分机构可能被迫减仓。
另外，则是保证金比例的调高，即交割月前一月中旬的前一交易日结算起，交易保证金标准由2%提高至3%；交割月前一月下旬的前一交易日结算起，交易保证金标准由3%提高至5%。
对于12月合约而言，还面临机构逐步移仓的局面，从成交量来看，1403合约 近期的持仓量明显增加，显示12合约临近交割，部分机构交易品种开始转向，这也会影响12合约的走势。（完）
(发稿 徐永; 审校 黄凯/张喜良)