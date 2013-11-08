投行观点：Susquehanna将Abercrombie & Fitch 目标价从48美元下调为43美元，评级为正面

标题新闻：南非3月外汇储备净额从2月的415.06亿美元降至414.19亿，总额小降至465.88亿-央行
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------