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市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 21:07 BJT

投行观点：摩根大通将United States Cellular 目标价从39美元上调为46美元，评级为中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 洪曦; 审校)
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