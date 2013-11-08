国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，因供给吃紧

路透新加坡11月8日 - 亚洲石脑油裂解价周五弹升至四个交易日高点每吨144.85美元，自上日创下的四个交易日低点回升，因供给吃紧迅速扭转了上日跌势。
新加坡现货市场共有10笔石脑油交易完成，创下至少一年来最高成交量，市场因而传言部分买家可能需要船货来应对其仓位。
但无法证实买家是否试着透过现货交易来填补缺口。
交易商称，从现货窗口买进船货的成本，可能低于直接从印度或中东买进；印度炼厂维修导致当地供应下滑，而中东的多数船货则是与合约挂勾。
亚洲汽油裂解价差升至接近两个月高点每桶4.48美元，因供给料将吃紧，且印尼需要更多船货。
今日现货市场有14笔交易，其中10笔为石脑油交易，四笔为汽油交易。
MRI买进五批石脑油船货，1月上半月交运，每吨917美元。
壳牌供给MRI三批船货，维多及Gunvor则将各提供一批。
壳牌另一方面买进1月上半月两批船货，价格为每吨916美元，卖家为Mabanaft及嘉能可。
MRI则是从壳牌买进1月上半月/1月下半月石脑油价差合约，每吨9.25美元。
嘉能可从中国石油买进两笔价差交易，价格皆为8.50美元，其中一笔为1/月上半月/1月下半月价差，另一笔则为1月下半月/2月上半月价差。
道达尔出售两笔92-辛烷值汽油船货，一笔是在11月28日至12月2日装运，买家为中国石油，每桶107.95美元；另一笔则是在11月27日至12月1日装运，买家为托克(Trafigura)，每桶107.90美元。
雪佛龙(Chevron)出售一笔95-辛烷值汽油船货给嘉能可，11月23-27日装运，报112美元。
壳牌从中国石油买进95-辛烷值汽油，11月28日至12月2日装运，报112美元。(完)
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)