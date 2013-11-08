《即时观点》美国10月非农就业岗位增幅超预期，政府关门未影响经济

标题数字很是吸引眼球，但是每个人都在关注的数据，是基于对家庭调查的劳动力人口较前月的变化，本月减少了72万人。另一个颇需要关心的方面是劳动参与率下降。就业人口的降低让人感到不安；而且非农就业岗位的增长，并未相应地补上就业人口减少的部分。你看到标题数字，原本预计美元能大涨，但上述因素阻碍了美元的升势。我认为人们放弃寻找工作，对于经济而言会起到非常负面的作用。美联储仍需要保持警惕。