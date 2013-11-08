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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 22:16 BJT

《即时观点》美国10月非农就业岗位增幅超预期，政府关门未影响经济

CHAPDELAINE FOREIGN EXCHANGE董事总经理DOUGLAS BORTHWICK

标题数字很是吸引眼球，但是每个人都在关注的数据，是基于对家庭调查的劳动力人口较前月的变化，本月减少了72万人。另一个颇需要关心的方面是劳动参与率下降。就业人口的降低让人感到不安；而且非农就业岗位的增长，并未相应地补上就业人口减少的部分。你看到标题数字，原本预计美元能大涨，但上述因素阻碍了美元的升势。我认为人们放弃寻找工作，对于经济而言会起到非常负面的作用。美联储仍需要保持警惕。

市场反应：

股市：美国股市指数期货转为大跌

债市：美国公债价格下滑；美国10年期公债价格下滑1大点

汇市：美元兑欧元和日圆上涨 (完) (编译/审校: 王冠中/张明钧/洪曦/李军)
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