《即时观点》美国10月非农就业岗位增幅超预期，政府关门未影响经济

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
CHAPDELAINE FOREIGN EXCHANGE董事总经理DOUGLAS BORTHWICK
标题数字很是吸引眼球，但是每个人都在关注的数据，是基于对家庭调查的劳动力人口较前月的变化，本月减少了72万人。另一个颇需要关心的方面是劳动参与率下降。就业人口的降低让人感到不安；而且非农就业岗位的增长，并未相应地补上就业人口减少的部分。你看到标题数字，原本预计美元能大涨，但上述因素阻碍了美元的升势。我认为人们放弃寻找工作，对于经济而言会起到非常负面的作用。美联储仍需要保持警惕。
市场反应：
股市：美国股市指数期货转为大跌
债市：美国公债价格下滑；美国10年期公债价格下滑1大点
汇市：美元兑欧元和日圆上涨 (完) (编译/审校: 王冠中/张明钧/洪曦/李军)
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,