《综述2》美国10月就业增速意外加快，美联储或很快开始缩减购债

* 10月非农就业岗位增长20.4万

* 失业率由7.2%升至7.3%

* 每周平均工时持稳，平均时薪小增

* 政府关门尚未对经济造成明显冲击

记者 Lucia Mutikani 编译 侯向明

路透华盛顿11月8日 - 美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万个，并将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万个，但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。分析师预计未来几个月将出现逆转。

就业数据超过分析师原本预计的增加12.5万个，再加上工厂和服务业数据，表明经济抵御美国预算僵局冲击的情况好于最初的担忧。

“这是一个很重要的进展，提高了经济动能或几乎未受影响的机率，”旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson说。

该报告提振美国股市，即便投资者预期美联储可能缩减刺激措施。标准普尔500指数 连续第五周收高。

美元指数接近两个月高位，美国公债价格则下跌。

就业数据公布前，大多分析师称美联储将等到明年3月会议才会削减购债。而现在一些分析师称，不能排除最快在12月会议就开始缩减购债的可能性。

“如果11月经济数据显示此趋势得以持续，那么该报告足以提高12月开始缩减措施的机率，”IHS Global Insight的首席美国分析师Doug Handler说。

就业报告公布后路透对一些大型债券交易商的访问结果显示，相比于上个月的类似调查，现在有更多的人预计美联储将在3月前开始缩减购债。

非农就业岗位图表：link.reuters.com/ram54t

个人支出图表：link.reuters.com/hed44t

个人消费支出物价指数与美联储目标利率相关图表：link.reuters.com/qec92t

就业缺口相关图表：link.reuters.com/kem54t

美国失业率相关图表：link.reuters.com/wam54t

就业参与率相关图表：link.reuters.com/sem54t

**经济仍然笼罩部分阴云**

10月的就业增幅高于的过去12个月增幅均值19万，这是就业市场强劲的迹象。

但经济可能尚未脱离困境。

另有一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数初值意外下滑，来到接近两年低点处。

此外，美国商务部周五公布，9月不计食品和能源价格在内的核心物价较上年同期上升1.2%，远低于美联储目标的2%。分析师表示，这可能使得美联储很快开始缩减每个月850亿美元购债规模的意愿降低。

还有，财政前景仍然不确定，在当前临时安排于明年初到期之前，美国仍需就政府融资和举债上限敲定协议。

“在下个财政截止日期之前，我认为对美联储来说考虑行动的时间还过早，”富国证券(Wells Fargo Securities)首席分析师John Silvia说。

该就业报告亦显示，有更多人离开就业人口，就业参与率仅为62.8%，创35年半以来最低。就业参与率的0.4个百分点降幅亦是2009年12月来最大。

劳工部表示，联邦政府关门16天对经济没有造成“明显”冲击，调查中雇主的反馈率高于均值。

不过政府关门影响到了家庭调查结果，而失业率正因此而得出。

放无薪假的政府雇员仍属于就业人员，但在家庭调查中则被视为是失业人员。这从而使得家庭调查中的就业人员异常的大幅减少，推动失业率上升。

瑞银(UBS)驻纽约分析师Drew Matus说，如果没有政府关门造成的扭曲，10月失业率原本可能下滑至7.0%，就业参与率或会接近63.2%。

好于预期的就业数据不太可能会改变第四季经济成长放缓的预期，因为消费者支出疲弱，且7-9月当季企业库存上升。

上个月增加的就业岗位全部来自民间领域，所有行业都有增加。政府部门就业岗位减少了8,000个。

休闲娱乐/酒店餐饮行业就业岗位增长5.3万个，为4月来最多。专业和企业服务就业岗位增加了4.4万个，零售行业岗位增加4.44万个。

制造业岗位增加了1.9万个，为2月来最多。建筑业岗位增加了1.1万个。