新闻稿：中国10月规模以上工业增加值增长10.3%--国家统计局

路透北京11月9日 - 以下是中国国家统计局周六公布的“2013年10月份规模以上工业增加值增长10.3%”的全文：

2013年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份加快0.1个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.86%。1-10月，规模以上工业增加值同比增长9.7%。

分经济类型看，10月份，国有及国有控股企业增加值同比增长8.4%，集体企业增长5.4%，股份制企业增长11.1%，外商及港澳台商投资企业增长9.6%。

分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长4.3%，制造业增长11.4%，电力、燃气和水的生产和供应业增长7.6%。

分行业看，10月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长7.8%，化学原料和化学制品制造业增长12.5%，非金属矿物制品业增长11.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.9%，通用设备制造业增长9.7%，汽车制造业增长18.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.7%，电气机械和器材制造业增长11.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%，电力、热力生产和供应业增长6.6%。

分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长9.2%，中部地区增长11.8%，西部地区增长11.8%。