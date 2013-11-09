新闻稿：中国1-10月房地产开发投资同比增加19.2%--国家统计局

1-10月份，东部地区房地产开发投资38443亿元，同比增长17.1%，增速比1-9月份回落0.9个百分点；中部地区投资14890亿元，增长20.1%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资15360亿元，增长23.8%，增速回落0.5个百分点。 1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积616465万平方米，同比增长14.6%，增速比1-9月份回落0.4个百分点；其中，住宅施工面积451867万平方米，增长12.1%。房屋新开工面积156275万平方米，增长6.5%，增速回落0.8个百分点；其中，住宅新开工面积114084万平方米，增长5.2%。房屋竣工面积59390万平方米，增长1.8%，增速回落2.4个百分点；其中，住宅竣工面积46395万平方米，下降0.8%。

1-10月份，房地产开发企业土地购置面积26658万平方米，同比下降3.6%，降幅比1-9月份扩大0.3个百分点；土地成交价款6434亿元，增长11.7%，增速回落2.9个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-10月份，商品房销售面积95931万平方米，同比增长21.8%，增速比1-9月份回落1.5个百分点；其中，住宅销售面积增长22.3%，办公楼销售面积增长30.6%，商业营业用房销售面积增长11.2%。商品房销售额61238亿元，增长32.3%，增速比1-9月份回落1.6个百分点；其中，住宅销售额增长32.6%，办公楼销售额增长42.5%，商业营业用房销售额增长23.0%。 1-10月份，东部地区商品房销售面积47915万平方米，同比增长24.0%，增速比1-9月份回落1.7个百分点；销售额37929亿元，增长35.0%，增速回落1.7个百分点。中部地区商品房销售面积24411万平方米，增长22.5%，增速回落1.1个百分点；销售额11692亿元，增长31.9%，增速回落1.7个百分点。西部地区商品房销售面积23605万平方米，增长17.1%，增速回落1.2个百分点；销售额11617亿元，增长24.4%，增速回落1.4个百分点。 10月末，商品房待售面积45361万平方米，比9月末增加726万平方米。其中，住宅待售面积增加448万平方米，办公楼待售面积增加28万平方米，商业营业用房待售面积增加101万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-10月份，房地产开发企业到位资金97194亿元，同比增长27.2%，增速比1-9月份回落1.5个百分点。其中，国内贷款15969亿元，增长31.9%；利用外资416亿元，增长23.4%；自筹资金37096亿元，增长17.7%；其他资金43714亿元，增长34.8%。在其他资金中，定金及预收款27274亿元，增长34.1%；个人按揭贷款11380亿元，增长40.9%。 四、房地产开发景气指数 10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为96.88，比上月回落0.37点。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)