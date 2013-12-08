《焦点》中国11月出口远超预期顺差创近五年高点，贸易“虚增”恐卷土重来

* 11月出口同比增速远超预期

* 顺差突破300亿美元，创近五年高点

* 欧美需求旺盛推高出口

* 贸易“虚增”恐卷土重来

路透北京12月8日 - 中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。这固然和欧美圣诞新年假期购物季需求旺盛有一定关系，但业内人士也担心，年初贸易“虚增”的情形恐卷土重来。

同时，11月贸易顺差已连续第二个月突破300亿美元，今年前11个月累计顺差额已经超越去年全年水平。分析师预计，今年中国顺差很可能创下2008年以来峰值水平，人民币升值压力有增无减。

“单纯从同比来看出口是超预期的，主要是受基数等因素影响，但单月剧烈波动并不能说明什么；从整体趋势来看出口仍在预期之中，7-8%的增速是正常的。”申银万国宏观分析师李慧勇评价道。

但他亦指出，需要注意热钱流入的风险，一般贸易项下热钱进入主要是通过压低进口、抬高出口来实现，而11月进口低于预期、出口高于预期也恰恰说明这一点。

“按下葫芦浮起瓢，热钱总能找到途径进来。”李慧勇称，“但要明确一点，这是基于中国前景向好的判断，经济基本面趋稳以及改革稳步推进在吸引热钱回流。”

无独有偶的是，中国外管局网站周六刊登新闻稿称，日前已经下发“关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知”，要求银行应完善贸易融资真实性、合规性审查，防止企业虚构贸易背景套取银行融资；而且外管局将加强对银行的监测力度，必要时实施现场核查或检查。

中国海关周日公布数据显示，11月出口同比增长12.7%，远高于路透调查预估中值7.1%；进口同比增长5.3%，低于路透预估中值7.2%。但整个1-11月来看，出口同比增长8.3%，进口增长7.1%，基本符合市场数月以来对外贸增速将处在7-8%的区间判断。

日前召开的中共中央政治局会议称，要实施互利共赢开放战略，积极拓展出口市场，强化多边双边及区域经济合作，推动对外开放向纵深拓展。

欲浏览中国进出口及贸易顺差图表，请点选 link.reuters.com/zah35v

**欧美需求旺盛支撑出口**

海关分项数据显示，1-11月中国对欧盟双边贸易总值同比增长1.8%，中美贸易总值增长7.6%，中国和东盟贸易总值增幅为10.9%。而1-10月时分别为增长0.5%、6.9%和10.9%。

“出口超预期主要是受全球经济形势好转的影响，尤其是美国经济的复苏和欧洲主权危机的逐步恢复带动整个全球经济形势出现好转。”国务院发展研究中心对外经济研究部研究员胡江云称。他并预计，明年全年进出口形势不会出现大的变化。

交通银行金融研究中心宏观研究员陈鹄飞也认为，出口增长的趋势和大环境是一致的，美国和全球制造业PMI目前都处在高点，中国对香港和欧美出口都在一定程度上增长，主要是受圣诞新年消费旺季的带动。

出口远超预期，推动中国11月贸易顺差升至338亿美元的历史高水准，不仅高于上月的311亿美元，而且是2009年1月以来最高水平。整个1-11月贸易顺差累计已经达到2,341亿美元，而去年全年顺差为2,311亿美元。

“全年来看，贸易顺差可能超过2,400亿美元，将创下2008年以来的峰值，这对人民币造成了很大的升值压力。”澳新银行大中华区首席经济师刘利刚称，“需要注意的是，人民币过度升值已经明显侵蚀了中国的贸易竞争力。”

他认为，如果央行仍然保持目前较为紧缩的货币政策，市场利率将保持高位，这样也可能造成更大规模的热钱流入压力，并加大人民币升值的可能。中国应该鼓励民间资本流出来解决这样的政策困境。

人民币兑美元周五大幅蹿高刷新历史纪录，开盘后第一笔交易跳空高开至6.0875元，收盘6.0817元也创下历史最高收位。中国国家外管局局长易纲此前称，中国目前的外汇储备已经超过3.7万亿美元，继续积累外汇储备的边际成本大于边际效益。

**贸易“虚增”恐卷土重来**

“天下熙熙攘攘，皆为利来利往。”热钱再度涌入中国其实也很容易理解，如今欧美经济虽然展开复苏但步伐缓慢，相较之下中国经济基本面渐趋稳定，而且习李新政府推进改革的决心昭昭，较高的利率以及人民币升值预期都是吸引热钱回流中国的根本动机。

在交通银行金融研究中心宏观研究员陈鹄飞看来，出口可能虚增的“证据”有三，首先是11月人民币兑美元在升值，一般来讲人民币升值不利于加工贸易增长，但11月中国加工贸易同比增速却从上月负值变成增长5.2%；第二是11月对香港出口同比增长也由负转正，且在整体出口中占比超过17%，略高于历史平均水平。

此外则是中国出口表现和周边经济体相比也有背离，譬如韩国11月出口同比仅微增0.2%，远低于市场预期以及10月的增长7.2%，而台湾财长日前也透露11月台湾出口金额年变动率仍为负值[KR|TW-TRD-CLN]。

此外，也不排除临近年末部分地区为达到“虎头豹尾”的GDP考核目标，会加大对出口的促进力度，有人为推高出口的嫌疑。

中国今年一季度经济增速仅有7.7%，但同期出口增速高达18.4%，尤其对香港出口同比大增74.1%，引发对热钱加速流入的担忧和对外贸数据“虚高”的质疑。随后外管局“重拳”出台相关管理举措，促使贸易数据逐渐回归正常。

市场人士对年初时候加工贸易香港“一日游”预计依然印象深刻。海关数据显示，11月高新技术产品出口额高达6,391万元人民币，高于8-10月5,400万元左右的平均水平；而今年前四个月贸易“虚增”高涨时分别为5,509万元、4,409万元、6,415万元和5,768万元。