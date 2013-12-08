《综述》美国11月失业率创五年新低提升削减购债机率，但市场焦虑减弱

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 11月非农就业岗位增加20.3万个
* 该报告可能导致美联储缩减购债规模
* 11月失业率从7.3%降至7.0%
* 平均时薪和每周工时增加
* 通胀压力保持温和
路透华盛顿12月6日 - 美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。
劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，而10月增长也很强劲。该报告显示就业全面增长，而且平均时薪上升，表明年底美国经济的强劲势头。
“该数据将进一步增强美联储的信心，认为美国经济对货币刺激的需求减弱。我们现在认为，倾向于在1月宣布缩减刺激力度，”道明证券(TD Securities)驻纽约的资深分析师Millan Mulraine表示。
失业率下降0.3个百分点至2008年11月以来的最低水平。美国政府在10月份部分关闭了16天，当时一些联邦雇员被计入了失业人口，后来这些人恢复工作。
而在失业率下降的同时，劳动参与率也从10月的35年半低点回升。
另一份报告显示，就业市场前景改善，在12月初增强了消费者信心。
就业报告显示，平均每周工时达到三个月高点，而且9月与10月就业增幅向上修正了8,000个。这让11月就业报告更显强劲。
此外，一项未充分就业人口指标降至五年低点。未充分就业人口包括那些想工作但放弃了找工作努力的人，以及因为找不到全职工作而只能从事兼职的人。
美国指标公债收益率(殖利率)触及三个月高点，因交易商认为美联储可能在12月17-18日会议就开始缩减购债规模。但该收益率稍后回落，尾盘较上日大致持平。美国股市主要股指上涨，标准普尔500指数结束五日连跌，录得近一个月来的最大单日涨幅。
金融市场的反应情况表明，与六个月前相比，投资者对于美联储即将缩减购债的担忧已经减弱。六个月前美联储官员首次暗示要缩减刺激政策时，股市下挫，公债收益率大涨。
为了加强经济复苏力道，美联储目前每月买进850亿美元的公债和抵押支持债券，藉以压低长期借贷成本。
芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，对于本月开始缩减刺激政策持开放态度，尽管他倾向先看到就业市场变得更加健康。埃文斯一直以来大力倡言支持美联储刺激措施。
“我将持开放态度，”他对Reuters Insider表示，“在其它条件不变的情况下，我希望再看到几个月的良好数据，但(上月)数据改善了。”
许多分析师仍预期美联储将等到明年3月才会开始缩减购债，但路透调查显示，越来越多的华尔街一级债券交易商目前认为可能在12月或明年1月开始行动。
浏览美国非农就业数据图表：link.reuters.com/ram54t
浏览失业率图表：link.reuters.com/wam54t
浏览美国非农就业恢复情况图表：link.reuters.com/kem54t
浏览劳动参与率图表：link.reuters.com/sem54t
浏览个人消费支出(PCE)物价指数与联邦基金利率目标图表：link.reuters.com/qec92t
浏览个人支出图表：link.reuters.com/hed44t
**经济数据好坏不一**
虽然就业市场与消费者支出指标不断改善，但房屋市场与企业支出放缓。通胀仍然处于低位，分析师表示，这将使美联储官员对于收缩购债规模非常谨慎。
分析师亦认为，在国会达成联邦政府拨款协议之前，美联储不会贸然缩减购债。但国会最早在下周就可能达成协议。国会助手表示，已进入到最后细节问题的磋商。
商务部公布的一份报告显示，10月个人消费支出(PCE)物价指数与前月持平，之前连续三个月以0.1%的速度上涨。10月PCE物价指数较上年同期上升0.7%，为2009年10月以来的最小涨幅。
扣除食品与能源的10月核心PCE物价指数仅较前月上升0.1%，之前三个月的涨幅亦是0.1%。核心PCE物价指数较上年同期仅上涨1.1%。上述两项通胀指标均远低于2%的美联储目标。
“虽然财政方面的拖累似乎不会像以前那么严重，而且就业前景有利，但我们仍然认为，美联储会希望看到更多的证据显示房屋市场持稳且通胀触底，然后才会开始缩减购债规模，”摩根大通的分析师Michael Feroli表示。
失业率下降，进一步接近6.5%的门槛水准。只有下降到6.5%，美联储才会开始讨论何时升息。
一些分析师认为，美联储将降低这个失业率门槛，让市场相信短期内不会升息。
“我们预计，当开始缩减购债的时候，会有更加有力的前瞻性利率指引相配合，包括降低失业率门槛，”纽约摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。
**就业报告细节呈现乐观信息**
11月就业全面增长，63.5%的产业增加了雇员中。民间部门就业增加19.6万。政府部门的就业亦增加，因各州及地方政府增聘人手，抵消了联邦政府雇员的下降。
制造业就业增加2.7万，连续第四个月上升，而且是2012年3月以来的最大增幅。建筑业就业增加1.7万个，尽管房屋市场上升势头减弱。
平均时薪增加0.04美元，每周平均工时从34.4延长到34.5小时，这都是对经济有利的迹象。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币