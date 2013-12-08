《美股一周展望》企业虽下调第四季财测，但料难撼动多头格局

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧
路透纽约12月6日 - 美国企业正对第四季获利发出预警，纷纷调降获利预估，然而美国股市今年料将创出1998年以来最大的年度涨幅。
根据汤森路透的数据，本季获利预警与正面展望的比率料将写下至少为1996年以来最差表现。
获利预警增加可能撼动下周市场，但市场观察人士指出，这样的趋势可能只不过是分析师当初过于乐观而需要向下调整而已。
美国公布优于预期的就业报告后，美股周五大涨，不过周线在连涨八周后接近收平。标准普尔500指数 今年至今上涨26.6%，行将创下15年来最大年度涨幅。
纽约罗彻斯特Federated Investors的Clover Value Fund投资经理Matthew Kaufler表示，“不论是那一年，与下半年相比，年初华尔街的看法往往过度乐观...这与企业表现不振没有太大关系，而是与华尔街把评判标准放在什么水准有关。”
他说，有关获利的负面消息，“可能都已反应在股价当中。”
尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无可避免地撤回刺激措施，经济仍受到失业率居高不下及利率上涨威胁的拖累，但股市依旧大涨。
随着第四季步入尾声，包括优异的11月就业报告在内的经济数据显示，经济复苏动能正在增强，让部份投资人担心美联储可能提早、而非延后缩减刺激措施。
近来虽有许多企业获利方面的消息，但都被经济复苏力道增强的诸多迹象、以及美联储何时采取行动的不确定性给盖过，预料这样的趋势将延续下去。
路透周五调查美国一级市场交易商结果显示，他们预期美联储将在3月之前就缩减购债。一些交易商预期美联储最快在12月就采取行动。
负责制定美联储决策的联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月17-18日召开会议。
不过标准普尔500企业第四季获利预估自年初以来大幅下滑，年初时分析师预期下半年的获利增长将更为强劲。
目前预估第四季获利较去年同期增长7.8%，年初时的预估为增长17.6%，第四季初的预估则为增长10.9%。
Calvert Investment Management股票投资长Natalie Trunow表示，至少短期而言，这样的获利前景可能还不足以扭转市场的正面势头。该公司掌管约130亿美元资产。
“某种程度而言，企业获利预估是被用来控制获利预期。”Trunow表示。“第一季时，我认为人们会预期缩减购债，因此这是个负面因素。财报季将得要化解这一点。若第四季获利较预期疲弱，则将遭逢双重负面因素打击。”
根据路透数据，第四季负面与正面获利预估的比率为11.4比1，为史上最为悲观的预估。
目前为止，已有120家公司发布财测。通常一季之中标准普尔500大企业会有130-150家发布财测。
中小型股部份，趋势看来没有那么悲观。
汤森路透标准普尔400企业数据显示，负面与正面获利预估之比为2.2比1，标准普尔600企业的比率也接近上述水准。
以产业别来看，标准普尔500企业中科技业发表负面预估的公司家数最多，有28家，其次为非必要消费品公司有22家。
部份零售业者第四季利润率料将减少，因在假日期间提供高额折扣。
第三季经济成长数据显示，企业库存大幅增加、消费者需求减少，令人担心其对于获利的冲击。
“虽然获利预警的比例看来偏高，但并非所有产业都如此，”纽约Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。“显然这会对个股造成冲击，但不会影响整体市场趋势。”
一些迹象显示，假日消费旺季起跑初期的表现令人失望，已然在本周拖累非必要消费性个股表现。该类股指数 周线下跌0.7%。
这样的疲软走势让投资人更有理由关注11月零售销售数据，该数据将于周四公布，且可能成为当周的关键数据。
“零售销售数据将会是重大新闻，”Cardillo称。“它事关假日之前的消费者支出情况。”(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币