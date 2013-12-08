《美股一周展望》企业虽下调第四季财测，但料难撼动多头格局

撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧

路透纽约12月6日 - 美国企业正对第四季获利发出预警，纷纷调降获利预估，然而美国股市今年料将创出1998年以来最大的年度涨幅。

根据汤森路透的数据，本季获利预警与正面展望的比率料将写下至少为1996年以来最差表现。

获利预警增加可能撼动下周市场，但市场观察人士指出，这样的趋势可能只不过是分析师当初过于乐观而需要向下调整而已。

美国公布优于预期的就业报告后，美股周五大涨，不过周线在连涨八周后接近收平。标准普尔500指数 今年至今上涨26.6%，行将创下15年来最大年度涨幅。

纽约罗彻斯特Federated Investors的Clover Value Fund投资经理Matthew Kaufler表示，“不论是那一年，与下半年相比，年初华尔街的看法往往过度乐观...这与企业表现不振没有太大关系，而是与华尔街把评判标准放在什么水准有关。”

他说，有关获利的负面消息，“可能都已反应在股价当中。”

尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无可避免地撤回刺激措施，经济仍受到失业率居高不下及利率上涨威胁的拖累，但股市依旧大涨。

随着第四季步入尾声，包括优异的11月就业报告在内的经济数据显示，经济复苏动能正在增强，让部份投资人担心美联储可能提早、而非延后缩减刺激措施。

近来虽有许多企业获利方面的消息，但都被经济复苏力道增强的诸多迹象、以及美联储何时采取行动的不确定性给盖过，预料这样的趋势将延续下去。

路透周五调查美国一级市场交易商结果显示，他们预期美联储将在3月之前就缩减购债。一些交易商预期美联储最快在12月就采取行动。

负责制定美联储决策的联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月17-18日召开会议。

不过标准普尔500企业第四季获利预估自年初以来大幅下滑，年初时分析师预期下半年的获利增长将更为强劲。

目前预估第四季获利较去年同期增长7.8%，年初时的预估为增长17.6%，第四季初的预估则为增长10.9%。

Calvert Investment Management股票投资长Natalie Trunow表示，至少短期而言，这样的获利前景可能还不足以扭转市场的正面势头。该公司掌管约130亿美元资产。

“某种程度而言，企业获利预估是被用来控制获利预期。”Trunow表示。“第一季时，我认为人们会预期缩减购债，因此这是个负面因素。财报季将得要化解这一点。若第四季获利较预期疲弱，则将遭逢双重负面因素打击。”

根据路透数据，第四季负面与正面获利预估的比率为11.4比1，为史上最为悲观的预估。

目前为止，已有120家公司发布财测。通常一季之中标准普尔500大企业会有130-150家发布财测。

中小型股部份，趋势看来没有那么悲观。

汤森路透标准普尔400企业数据显示，负面与正面获利预估之比为2.2比1，标准普尔600企业的比率也接近上述水准。

以产业别来看，标准普尔500企业中科技业发表负面预估的公司家数最多，有28家，其次为非必要消费品公司有22家。

部份零售业者第四季利润率料将减少，因在假日期间提供高额折扣。

第三季经济成长数据显示，企业库存大幅增加、消费者需求减少，令人担心其对于获利的冲击。

“虽然获利预警的比例看来偏高，但并非所有产业都如此，”纽约Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。“显然这会对个股造成冲击，但不会影响整体市场趋势。”

一些迹象显示，假日消费旺季起跑初期的表现令人失望，已然在本周拖累非必要消费性个股表现。该类股指数 周线下跌0.7%。

这样的疲软走势让投资人更有理由关注11月零售销售数据，该数据将于周四公布，且可能成为当周的关键数据。

“零售销售数据将会是重大新闻，”Cardillo称。“它事关假日之前的消费者支出情况。”(完)