《综述》美联储埃文斯对12月缩减购债持开放态度，但倾向再等等

路透芝加哥12月6日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯向来是购债行动的最热心支持者，但他表示对于本月开始缩减购债持开放态度，不过倾向于再等一等。

埃文斯的言论表明，周五公布的11月非农就业报告表现强劲，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近开始缩减其第三轮量化宽松(QE3)。

美国11月非农就业岗位增加20.3万个，增幅大于预期，失业率降至五年低点7%。

“我将持开放态度，”埃文斯在回答Reuters Insider关于是否支持在12月17-18日政策会议上缩减购债规模时表示。

“在其它条件不变的情况下，我希望再看到几个月的良好数据，但数据的确改善了。”

11月就业数据让华尔街感到振奋。标准普尔500指数结束五日连跌，周五收高1.12%。美国公债价格尾盘近持平。

该数据亦促使分析师把美联储开始缩减购债的预期时间提前。路透对华尔街一级市场交易商的调查显示，四家现在预期美联储本月缩减购债，五家预期是明年1月，八家预期在明年3月之前不会有所行动。

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费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，11月就业报告进一步显示，美联储应该结束购债政策。

“能越快结束量化宽松政策越好，”普洛瑟表示。他长期以来对美联储的刺激政策持批评态度。

埃文斯今年在负责制订货币政策的联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权，而普洛瑟2014年将具有投票权。

**降低失业率门槛**

埃文斯在接受采访时重申了自己的观点，认为美联储对于未来的隔夜利率走向应该提供更清晰的指引，这将有助于其开始缩减购债时缓解金融市场的负面反应。

埃文斯表示，其中一个方法是承诺在失业率降至6%以前不会升息。美联储此前承诺，只要通胀率没有升逾2.5%的威胁，则失业率降至6.5%之前保持利率接近于零。

埃文斯表示，如果决策者在开始缩减购债的同时降低失业率门槛，则美联储就会“维持同样的宽松程度”。

在周五的路透调查中，半数债券市场一级交易商认为美联储将降低促使其开始考虑升息的失业率门槛。

埃文斯在发表讲话后对记者表示，即便失业率降到6.25%，“我也不能想像”会提高短期利率。

他说，“关键是向公众和市场提供足够的信心，让其相信我们将继续提供必要的和足够的宽松。”

埃文斯表示，降低失业率门槛，可以让金融市场看到，美联储对于维持低利率是认真的，即使在停止购买公债之后。

**何时退出量化宽松**

虽然埃文斯表示就业市场的改善情况让他感到振奋，但他说“当然担心”通胀情况。通胀率继续低于美联储的2%目标。

10月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期仅上升0.7%，扣除食品与能源的10月核心PCE物价指数较上年同期仅上升1.1%。这是美联储很看重的通胀指标。埃文斯表示，核心PCE物价指数是反应通胀前景的较好指标，但数据情况令人担忧。

“我们既要防止通胀高于目标水准，也要防止低于目标水准，”埃文斯表示。

他还降低了对明年经济增长的预测，预计增长2.5-3%，先前的预测是增长3%以上。

埃文斯预计美联储第三轮量化宽松的总体规模约为1.5万亿(兆)美元。按照这样的规模，美联储的购债行动料持续到明年夏季，甚至可能保持到秋季，具体取决于美联储削减购债的速度。

在周五稍晚对记者讲话时，埃文斯表示，预计在失业率降到6.5%时美联储的购债计划已经结束。但他拒绝说明可能的实现时程。(完)