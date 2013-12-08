《美债一周展望》就业数据公布后公债价格持稳，投资人揣摩美联储政策前景

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内文报价略有变动)

* 10年期公债收益率在稍早触及2.93%后回软

* 一些交易商认为在起初公债收益率攀升后出现轧空

* 强劲的就业数据令美联储提前行动的机率增加

* 美联储买入51.3亿美元2017、2018年到期公债

路透纽约12月6日 - 美国公债收益率周五持稳，此前美国公布强劲的就业报告，一度将收益率推升至9月来最高，该报告促使投资人重新评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始缩减购债。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 这令市场对美联储未来几个月减少购债的预期升温。

但公债走势波动，一些交易商表示，在收益率起初上涨后，部分在为公债收益率上升布仓的投资人，可能被轧空，从而导致公债收益率回软至近持平水准。

“我认为所有人都有些超前了，预计经济数据将会非常强劲。在数据公布前，市场主要消化了最差情况假设，”纽约法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli称。

指标10年期公债 最新上涨2/32，收益率报2.857%，稍早一度高见2.93%，为9月13日来最高，一周半前报2.70%。

30年期长债 价格涨13/32，收益率报3.890%。

“市场对就业报告的反应颇为激烈，我认为许多投资人措手不及，”加拿大丰业银行驻纽约美国公债交易部门主管Charles Comiskey。

交易商原本预计非农就业岗位增幅约20万，高于路透访查的90位分析师预估中值约18万。

据周五的路透调查，美联储开始缩减购债的行动不会晚于明年3月，一些华尔街投行认为最快可能在本月。

不过，美联储仍可能等待更多持续强劲的经济数据，以及确认叶伦将接任美联储主席后才会改变政策立场。

就业市场前景改善也提振12月初的消费者信心。汤森路透/密歇根大学消费者信心指数12月初值跳升至82.5，11月终值修正为75.1。

美联储在12月17-18日将举行今年最后一次货币政策会议。一些交易商曾表示，美联储可能不敢在12月采取行动，唯恐在年底前扰乱市场流动性。

几周前，许多交易商和分析师还预计美联储最有可能要到3月会议上才会行动。

周五，美联储买入51.3亿美元2017和2018年到期公债。

失业率接近6%可能迫使美联储在未来几个月采取行动，因这令购债从政治角度而言是不可行的。

“如果失业率不在高水准，从政治角度看，美联储继续购债困难要大许多，”法国巴黎银行的Kohli称。

预计美联储可能将强调，即便开始缩减购债，还是会维持利率在近纪录低点，以防止收益率大幅攀升，威胁到经济复苏。

但失业率降低，逼近美联储设定的6.5%的升息门槛。美联储官员曾表示，一旦失业率降至6.5%，将引发何时升息的讨论。

一些分析师认为，美联储将降低升息失业率门槛，以让市场确信离升息还有一段长时间。(完)

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