更新版 1-路透调查：认为美联储不迟于3月缩减购债的一级交易商增加

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* 受访的美国一级市场交易商认为缩减购债不会迟于明年3月

* 16家中有八家预期美联储会降低首次升息的失业率门槛

* 一级市场交易商预测首次升息时间在2015年第一季至2016年第三季之间

路透纽约12月6日 - 路透周五进行的调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。此前数据显示美国就业连续第二个月强劲增长。

少数一级市场交易商认为，美联储可能最早在12月就宣布缩减购债规模。

美国有21家一级市场交易商，他们可以直接与美联储进行证券交易，并负责美国公债标售的承销工作。这次路透访问了其中的18家，有八家预计美联储明年3月开始缩减购债。

“我们提高了美联储1月采取缩减行动的可能性，但仍认为3月开始行动可能性最大，”摩根士丹利的分析师在研究报告中表示。

五家交易商认为美联储会在1月开始缩减购债，四家认为要么在12月，要么在12月或1月。一家交易商认为会在2014年第一季度的某个时候。

“尽管11月就业报告没有改变我们的基本观点，但对犹豫不决的美联储官员带来挑战，可能会把缩减购债的时间提前，最可能是在1月，”花旗集团首席分析师Robert DiClemente表示。

有些交易商预期的行动时间更早，包括在下一次政策会议上就采取行动。

“美联储将在12月17-18日政策会议上开始行动，”Jefferies & Co的首席金融分析师Ward McCarthy表示，“正反意见将非常接近，是一个困难决策，因为通胀数据仍远低于目标水平。而7%的失业率距离6.5%的门槛只有半个百分点。”

在周五路透调查之前公布的数据显示，美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%。 该数据促使交易商略微提前了美联储开始升息的预期时间。

在11月初进行的调查中，16家交易商中有两家认为美联储不会在4月之前或2014年中之前开始缩减购债，只有一家交易商预期会在今年12月开始缩减。

在最新的路透调查中，交易商对于初期购债规模缩减幅度的预期变小，预估中值是每月缩减100亿美元，小于11月调查时预估的150亿美元。

“我们认为，美联储向货币政策正常化迈出的第一步会不会很大，正常化进程将需要几年才能完成，”McCarthy表示。