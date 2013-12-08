拉美汇市：拉美货币上涨，市场预期美联储将维持刺激政策不变

路透里约热内卢12月6日 - 拉美货币周五上涨，投资人押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会暂时维持刺激计画不变，尽管11月美国就业岗位成长强于预期。

墨西哥披索及巴西雷亚尔各上涨逾0.5个百分点，因投资人聚焦于美国两个月的新增非农就业岗位平均数据、而非单单观察11月数据；美国11月非农就业岗位增加了20.3万个。

“政府关门并重新恢复运作，意味着两个月的平均值能够让人做出更为准确的判读，而这也显示美国就业增长相当稳健，”Brown Brothers Harriman策略师在一份研究报告中指出，其所指的是美国政府关门对就业数据的影响。

他们并指出，“有部分观察人士声称，鉴于这份就业报告，美联储12月缩减购债风险升高。我们看法则相反。”他们所持的论点是，通胀下降的风险应该会让美联储暂时维持购债计画不变。

巴西雷亚尔兑美元 升值0.9%，延续周四涨势；雷亚尔周四上涨是因为央行宣布每日汇市干预计画将会延续至2014年，“当中会做一些调整”。

投资人一直揣测巴西央行总裁Alexandre Tombini所说的“调整”的内容，是否意味着增加每日外汇互换(swap)数量，好让投资人能够取得雷亚尔贬值的避险工具。

墨西哥披索兑美元大涨1.1%至两周高点12.9520披索，投资人预期关键的能源改革将会在周末会在参议院有所进展。(完)

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