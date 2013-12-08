重温稿 -《即时观点》美国11月非农就业岗位大增20.3万，失业率降至五年低点

路透12月8日 - 美国11月失业率降至五年低点7%，非农就业岗位增加20.3万个。这一份强劲的报告将会增强外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将比预期更早缩减刺激政策的预期。

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非农就业报告图表：link.reuters.com/ram54t

关键点：

* 劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，失业率下降0.3个百分点至7%的2008年11月以来最低，因为一些在10月被计入失业人口的联邦雇员重新回到工作岗位。

* 9月和10月就业岗位增幅共计向上修正了8,000个，令此份报告更显强劲。报告中其他细节也十分乐观，各行业就业岗位普遍增加，平均时薪上升，每周工时也拉长。

以下为分析师评论摘要：

EATON VANCE INVESTMENT MANAGERS董事ERIC STEIN

数据非常强劲，不仅非农就业岗位大增，失业率也下降了0.3个百分点，而且就业参与率有所提高。虽说美国就业市场仍远未复原，但无疑正向着正确的方向前进。该报告让美联储在12月开始缩减刺激政策成为可能，但还并不确定。

ITG研究销售及交易部主管兼董事总经理MICHAEL MARRALE

我的观点是，通胀数据将决定缩减购债政策。我认为美联储不会在通胀仍在低位的情况下匆忙采取大胆行动。一些强劲的就业数据并不意味着经济已走出困境。

“短期来看，这是好消息...好消息一出就是卖出的时候，这是股市交易之道。不过我不认为，一个月后再回头看我们会说，‘这是市场的关键点’。从现在到年底，市场的势头通常会非常强劲。”

市场反应：

股市：美国股指期货扩大涨幅，后有所回落

债市：美国公债价格走低，收益率攀升

汇市：美元兑日圆和欧元走强 (完)