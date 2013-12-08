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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 07:56 BJT

路透短观调查：日本12月制造业景气判断指数触及三年高位

“在计划提高消费税之前，日圆走软，需求浮现，”一家机械厂商表示，并认为企业形势在改善。

“我们的企业形势很好，尽管一些项目没有显示复苏迹象。但我们的表现好于预期，因受益于日圆疲软，”一家化工厂商表示。

尽管汽车和电子器械等制造业厂商的信心稳步改善，但纺织/造纸和食品等其他领域处境艰难，一些企业抱怨日圆疲软推高了其原材料进口成本。

浏览路透和日本央行大型制造业景气指数对比，请点选(link.reuters.com/qut25v)

浏览路透短观调查各行业景气指数图表，请点选

**日本央行短观调查**

路透短观调查制造业和服务业景气指数均比三个月前上升5点，表明日本央行将于12月16日公布的季度短观调查指数也将稳步上升。
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