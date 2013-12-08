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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 07:56 BJT

日本数据：11月银行放款余额较上年同期增长2.2%--央行

路透东京12月9日 - 日本央行周一公布的数据显示，日本主要银行11月放款余额较上年同期增长2.2%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为469.260万亿(兆)日圆(4.56万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，*为修正值)：

11月 10月 9月

含信金银行 +2.2 +2.0 +2.0

不含信金银行 +2.4 +2.3 +2.2

浏览完整表格，请点击： (here)(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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