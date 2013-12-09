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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 13:13 BJT

日本数据：11月服务业景气判断指数升至53.5--内阁府

路透东京12月9日 - 周一公布的日本内阁府调查显示，日本11月服务业景气判断指数升至53.5，暗示经济正从今年稍早的消费者支出与出口低潮中复苏。

11月服务业景气判断指数从10月的51.8升高。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

内阁府称经济正处于缓慢复苏进程中。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。(完) (编译 石冠兰 审校　戴素萍)
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