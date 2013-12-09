日本数据：11月服务业景气判断指数升至53.5--内阁府

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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路透东京12月9日 - 周一公布的日本内阁府调查显示，日本11月服务业景气判断指数升至53.5，暗示经济正从今年稍早的消费者支出与出口低潮中复苏。
11月服务业景气判断指数从10月的51.8升高。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。
内阁府称经济正处于缓慢复苏进程中。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。