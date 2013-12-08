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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 07:25 BJT

《一周经济焦点》美联储政策前景依然朦胧，欧央行或再度援助欧元区

德国和欧元区工业生产数据将让投资者一窥欧洲经济回升的强劲程度，但区内17国之间的巨大差距以及法国经济的疲弱，仍需要欧洲央行打起精神来应付。

自从第二季摆脱衰退后，欧元区经济在第三季几乎未能取得增长。

尽管11月企业信心自去年3月以来首次转为正面，但法国企业信心下滑，整个欧元区的失业人口达到史无前例的1,900万人。

对于欧洲央行而言，情况仍然棘手，因为根据央行的相关立法，禁止其直接向政府购买公债。但央行可以通过一定途径向银行购买，譬如在二级市场或接受这些债券作为融资抵押品。

市场预期，央行接下来将向银行进一步提供低成本长期贷款。但这部分资金并不总能流入实体经济，因为银行业者不愿意向家庭放贷，而企业手中又不缺钱。(完)

(编译 郑茵/侯向明/张荻 审校 孙茉莉/李爽/戴素萍)
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