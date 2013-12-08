金砖国家：12月6日股汇市收盘纵览

路透12月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五略微收高，报1,002.20点。
中国股市：沪综指受金融股拖累小幅收跌，短线料区间震荡
香港股市：两大指数周线皆收跌，惟腾讯劲升创纪录新高
中国汇市：人民币大幅收升创历史新高，因疑似央行干预撤防
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拉美股市：巴西股市上涨，Bovespa指标股指 连续第二日上升，收高0.31%，报50,944.27点。
拉美汇市：拉美货币上涨，市场预期美联储将维持刺激政策不变
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南非股市：连续第三日收高，对南非前总统曼德拉逝世反应淡然。Top-40绩优股指数 涨0.8%，报39,905.22点。综合指数 升0.7%，至44,616.21点。
南非汇市：兰特反弹收高，美国就业数据公布后一度跌至四年半低位
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印度股市：升至逾一个月最高收位，连续第二日上涨，因寄望周日的地方选举结果将显示反对党印度人民党获得强劲支持。印度明年将举行大选。指标BSE指数 涨0.18%，或38.72点，报20,996.53点，创下11月1日以来最高收位，且距离11月3日所及的纪录高位 21,321.53点不远。NSE指数 升0.3%，或18.80点，报6,259.90点。
印度汇市：印度卢比兑美元上升，连续第三周周线上扬，美国非农就业数据和印度国内选举结果将决定卢比能否继续维持近期涨势。卢比兑美元 收报61.41/42，周四收报61.7525/7625。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,390.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.94%，报762.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.87%报32.7000卢布；卢布兑欧元 涨0.6%，报44.8410卢布。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)