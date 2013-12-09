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债券 | 2013年 12月 9日 星期一 08:43 BJT

希腊财政：国会通过2014年预算，预期将脱离六年衰退

路透雅典12月7日 - 希腊国会周六通过一预算计画，将缩减逾30亿欧元的支出，而预算计画中预估该国将在明年脱离六年衰退。

希腊预估2014年经济成长率为0.6%，并期望其对于欧盟及国际货币基金组织(IMF)的债务能够获得更大自由掌控空间。

300名国会议员中有153人投下预算案的赞成票。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)领导的执政联盟在国会中握有154个席次。

希腊预估2013年未计利息支出的预算盈余为8.12亿欧元，主要拜税收高于预期之赐。录得基本盈余将让希腊有机会取得欧盟及IMF放宽债务条件。

但是雅典当局和金主无法就2014年的经济预估达成共识，主要争执点在于可能出现预算缺口，以及改革步伐缓慢。

国际金主尚未批准这项预算计画，并称若雅典当局未能够找到新的节约举措，则可能无法达成预算盈余目标，较目标差距约为20亿欧元；该预算计画的基本盈余约当于明年国内生产总值的1.5%。

希腊财政部长史托纳拉斯已经表示，双方对盈余较目标差距的看法已经缩小至约10亿欧元。

IMF表示，欧盟、IMF及欧洲央行等三大金主的检查人员将再1月回到希腊，已完成其最新评估。这些检查人员在上月离开了雅典。

三大金主的技术小组预料下周将继续在雅典进行协商。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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