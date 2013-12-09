希腊财政：国会通过2014年预算，预期将脱离六年衰退

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透雅典12月7日 - 希腊国会周六通过一预算计画，将缩减逾30亿欧元的支出，而预算计画中预估该国将在明年脱离六年衰退。
希腊预估2014年经济成长率为0.6%，并期望其对于欧盟及国际货币基金组织(IMF)的债务能够获得更大自由掌控空间。
300名国会议员中有153人投下预算案的赞成票。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)领导的执政联盟在国会中握有154个席次。
希腊预估2013年未计利息支出的预算盈余为8.12亿欧元，主要拜税收高于预期之赐。录得基本盈余将让希腊有机会取得欧盟及IMF放宽债务条件。
但是雅典当局和金主无法就2014年的经济预估达成共识，主要争执点在于可能出现预算缺口，以及改革步伐缓慢。
国际金主尚未批准这项预算计画，并称若雅典当局未能够找到新的节约举措，则可能无法达成预算盈余目标，较目标差距约为20亿欧元；该预算计画的基本盈余约当于明年国内生产总值的1.5%。
希腊财政部长史托纳拉斯已经表示，双方对盈余较目标差距的看法已经缩小至约10亿欧元。
IMF表示，欧盟、IMF及欧洲央行等三大金主的检查人员将再1月回到希腊，已完成其最新评估。这些检查人员在上月离开了雅典。
三大金主的技术小组预料下周将继续在雅典进行协商。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。