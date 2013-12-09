《全球汇市》欧元走强，因美国非农就业报告未能激励美元多头

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3705 1.3703 +0.01 +3.87 1.3194
美元/日圆 103.11 102.90 +0.20 +18.87 86.74
欧元/日圆 141.33 141.00 +0.23 +23.48 114.46
美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -2.58 0.9155
英镑/美元 1.6326 1.6347 -0.13 +0.46 1.6251
美元/加元 1.0652 1.0634 +0.17 +7.37 0.9921
澳元/美元 0.9101 0.9100 +0.01 -12.43 1.0393
新西兰元/美元 0.8288 0.8281 +0.08 +0.06 0.8283
澳元/日圆 93.850 93.640 +0.22 +4.13 90.130
新西兰元/日圆 85.470 85.210 +0.31 +18.97 71.840
英镑/日圆 168.35 168.21 +0.08 +19.55 140.82
澳元/新西兰元 1.0977 1.0978 -0.01 -12.46 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst