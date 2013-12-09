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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:05 BJT

《全球汇市》欧元走强，因美国非农就业报告未能激励美元多头

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3705 1.3703 +0.01 +3.87 1.3194

美元/日圆 103.11 102.90 +0.20 +18.87 86.74

欧元/日圆 141.33 141.00 +0.23 +23.48 114.46

美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -2.58 0.9155

英镑/美元 1.6326 1.6347 -0.13 +0.46 1.6251

美元/加元 1.0652 1.0634 +0.17 +7.37 0.9921

澳元/美元 0.9101 0.9100 +0.01 -12.43 1.0393

新西兰元/美元 0.8288 0.8281 +0.08 +0.06 0.8283

澳元/日圆 93.850 93.640 +0.22 +4.13 90.130

新西兰元/日圆 85.470 85.210 +0.31 +18.97 71.840

英镑/日圆 168.35 168.21 +0.08 +19.55 140.82

澳元/新西兰元 1.0977 1.0978 -0.01 -12.46 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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