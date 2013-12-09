中国房地产：2014年保障性安居工程有望开工600万套以上--住建部

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示，“十二五”（2011-2015年）期间开工建设保障性安居工程3,600万套的目标任务已完成了2/3,2014年有望开工600万套以上。
人民日报周一援引他的话称,2011年和2012年已经开工1,800多万套。2013年，目标任务是基本建成470万套、新开工630万套，截至11月底，已全面完成了这一任务。
“十二五期间3,600万套目标，前三年已经开工建设2,400多万套，完成了目标任务的2/3。从初步汇总各地上报计划来看，2014年有望开工600万套以上。”齐骥称。
据各地统计，自2011年以来，全国累计建成各类保障性安居工程1,500万套以上。新一届政府提出，从2013年起，五年内再改造各类棚户区1,000万户。
齐骥指出，为进一步改进保障性住房供应、分配和管理模式，决定从2014年起对公共租赁住房和廉租住房实行并轨运行，统称为公租房。并轨运行后，公共租赁住房的供应对象覆盖最低收入、低收入和中等偏下收入住房困难家庭，分配时采取按收入从低到高排序，优先保障低收入住房困难家庭，并且对他们实行租金减免的政策。
对一些地方开展了共有产权保障方式的探索，有利于加快解决“夹心层”住房困难问题，齐骥表示，住房和城乡建设部将指导各地有序开展共有产权保障的探索，完善产权分配和上市交易收益调节机制，切实消除牟利和寻租空间。
共有产权保障房，就是保障对象根据自己的条件购买保障性住房一定比例的产权份额，地方政府持有保障性住房的另一部分产权。地方政府让渡部分土地出让收益，有的还给予适当财政补助、税费减免，以降低住房的建设成本，然后以低于市场价格配售给符合条件的购房家庭。配售时，在合同中明确共有双方的产权份额及将来上市交易的条件和增值所得的分配比例。
中共十八届三中全会决定提出健全符合国情的住房保障和供应体系，齐骥表示，健全符合国情的住房保障体系是一项十分复杂的任务。首先要继续加快推进保障性住房建设和各类棚户区改造，解决保障性住房总量不足的问题。同时要通过改革调整，使群众更便捷地享受到住房保障制度。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst