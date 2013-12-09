《香港报摘》--信报12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
* 头版头条：
--中国内地11月出口表现远超市场预期，惟也再度引发市场对贸易“虚增”的质疑。
* 其他：
--三支新股中国海螺创业、福寿园以及康臣药业今天起公开招股，合共筹逾63亿港元。
--市场消息指出，青岛港计划在明年初向港交所 递交上市申请，拟在IPO筹资2-3亿美元，安排行包括中银国际、中信证券 及瑞银 。
--渣打集团 上周发出盈利预警后，近日再传出集团将再次供股集资，但董事之间对此意见分歧。
--中国包装 称，公司被扣上不知情的债券担保人身份，被入禀法院要清偿8.42亿元人民币之债务。
--停牌逾一个月的建屋贷款 公布收购一家节能解决方案公司，总代价24.76亿港元，其股份今天复牌。（完）
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路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst