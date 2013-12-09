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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:47 BJT

《香港报摘》--信报12月9日

* 头版头条：

--中国内地11月出口表现远超市场预期，惟也再度引发市场对贸易“虚增”的质疑。

* 其他：

--三支新股中国海螺创业、福寿园以及康臣药业今天起公开招股，合共筹逾63亿港元。

--市场消息指出，青岛港计划在明年初向港交所 递交上市申请，拟在IPO筹资2-3亿美元，安排行包括中银国际、中信证券 及瑞银 。

--渣打集团 上周发出盈利预警后，近日再传出集团将再次供股集资，但董事之间对此意见分歧。

--中国包装 称，公司被扣上不知情的债券担保人身份，被入禀法院要清偿8.42亿元人民币之债务。

--停牌逾一个月的建屋贷款 公布收购一家节能解决方案公司，总代价24.76亿港元，其股份今天复牌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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