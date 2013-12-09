《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
*工商时报：
--资讯月台北场昨热闹落幕，台北市电脑公会（TCA）统计，9天展期共吸引约95万人次，高于去年91万人次，创下史上新高；品牌厂也纷纷公布销售佳绩，华硕 宣布，展期整体业绩突破2亿台币，宏基 平板销售更较去年成长数倍。
--江宜桦行政院长昨日研商自由经济示范区〞放大版〞规划内容，将在近日内向总统马英九报告后拍板。据悉，示范性产业活动规划〞教育创新〞将新增纳入，政院将开放选择试点（虚拟区）设立大学，不论学费、招收（陆生外生）员额、教师薪资、学位授予等，可望比照哈佛、耶鲁等全球名校大解禁。
--中央银行副总裁杨金龙预计年底前率团赴大陆，与中国人民银行会商，争取针对兑换人民币取消每日限兑2万人民币的限制，以达到加速台湾发展人民币境外中心目标，并加快人民币资金池累积速度。
--行政院上周核定《大陆地区人民进入台湾许可办法》，针对一个月短期停留的商务活动或专业交流，简化审查程序，且取消邀请或受邀对象营业额或资本额门槛，未来九成以上的商务及专业交流案件，明年起线上申请三日内核发签证，可说开放来最大一次松绑。
*经济日报：
--证券交易税率调降的修法本周三（11日）掀版本攻防战，行政院版主张仅针对券商进行权证避险所需交易调降税率，立委认为应扩及公司债以外的其他有价证券，攻防结果备受瞩目。
--主计总处分别下修今、明年经济成长率为1.74%及2.59%，今年难以保2、明年保3也有问题，对此，中华经济研究院院长吴中书表示，这在台湾经济发展经验中很不寻常，〞台湾经济复苏变得迟缓，显示产业链优势正在丧失中，没办法跟上全球景气复苏脚步。〞(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst