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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月9日

*工商时报：

--资讯月台北场昨热闹落幕，台北市电脑公会（TCA）统计，9天展期共吸引约95万人次，高于去年91万人次，创下史上新高；品牌厂也纷纷公布销售佳绩，华硕 宣布，展期整体业绩突破2亿台币，宏基 平板销售更较去年成长数倍。

--江宜桦行政院长昨日研商自由经济示范区〞放大版〞规划内容，将在近日内向总统马英九报告后拍板。据悉，示范性产业活动规划〞教育创新〞将新增纳入，政院将开放选择试点（虚拟区）设立大学，不论学费、招收（陆生外生）员额、教师薪资、学位授予等，可望比照哈佛、耶鲁等全球名校大解禁。

--中央银行副总裁杨金龙预计年底前率团赴大陆，与中国人民银行会商，争取针对兑换人民币取消每日限兑2万人民币的限制，以达到加速台湾发展人民币境外中心目标，并加快人民币资金池累积速度。

--行政院上周核定《大陆地区人民进入台湾许可办法》，针对一个月短期停留的商务活动或专业交流，简化审查程序，且取消邀请或受邀对象营业额或资本额门槛，未来九成以上的商务及专业交流案件，明年起线上申请三日内核发签证，可说开放来最大一次松绑。

*经济日报：

--证券交易税率调降的修法本周三（11日）掀版本攻防战，行政院版主张仅针对券商进行权证避险所需交易调降税率，立委认为应扩及公司债以外的其他有价证券，攻防结果备受瞩目。

--主计总处分别下修今、明年经济成长率为1.74%及2.59%，今年难以保2、明年保3也有问题，对此，中华经济研究院院长吴中书表示，这在台湾经济发展经验中很不寻常，〞台湾经济复苏变得迟缓，显示产业链优势正在丧失中，没办法跟上全球景气复苏脚步。〞(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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