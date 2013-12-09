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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:21 BJT

《中国重要政经日程》--12月9日

============================近期重要政经日程=======================

12/10（周二）

--中国社会科学院于上午9：30举办“2014年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”。

--国务院副总理刘延东将于12月10日至11日出席在缅甸举行的第27届东南亚运动会开幕式。

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

--2013中国经济年度人物将在北京举行。

12/13(周五)

--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 罗晟；审校 谢衡)
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