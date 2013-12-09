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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:49 BJT

标题新闻：新西兰11月房价指数升至历史新高，两大都会房价劲扬，央行贷款限制影响不大-QV

注：QV为新西兰政府地产估价机构Quotable Value缩写

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