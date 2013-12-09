中国金融：国内汽车融资租赁公司首次试水资产证券化--报载

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透上海12月9日 - 上海证券报周一报导称，新疆广汇租赁服务有限公司于12月5日发行了“汇元一期”专项资产管理计划，为国内首个以汽车融资租赁为背景的公司发行的资产证券化产品。
这也标志目前国内最大的汽车融资租赁公司--汇通信诚租赁有限公司（持有广汇租赁100%股权）成功地开启了国内汽车租赁公司通过资产证券化进行融资的先河。
报导指出，本次专项计划资产支持证券以广汇租赁发放的27,000多笔客户应收租赁款作为基础资产，以客户应收租赁款的现金流作为第一还款来源，以优先级/次级受偿机制、利差支持、广汇租赁差额支付承诺、超额抵押等机制提供信用支持的固定收益产品。
该项资产支持证券本金总规模为11.1354亿元，其中优先级A档资产支持证券本金规模为10亿元，分为汇元A1、A2、A3、A4四个品种(信用评级均为“AAA”)；次级资产支持证券规模为1.1354亿元，由广汇租赁全部认购。10亿元优先级资产支持证券未来将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。
此次“汇元一期”产品的发行人新疆广汇租赁服务有限公司，于2011年2月在行业内成立，管理总部位于上海浦东，目前已成为国内最大的乘用车融资租赁公司，业务覆盖了29个省市，超过100个城市。
报导指出，本次资产支持证券的成功发行对今后汽车租赁企业借道证交所平台进行融资打开了一扇新的大门，对汽车租赁行业的融资具有里程碑的意义。
报导并援引汇元一期的计划管理人--中信建投证券股份有限公司王常青董事长介绍，汇元一期资产支持证券是该公司首次发行资产支持证券产品，也是今年证监会批准设立的第四只资产证券化产品。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst