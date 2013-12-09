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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:04 BJT

中国金融：国内汽车融资租赁公司首次试水资产证券化--报载

路透上海12月9日 - 上海证券报周一报导称，新疆广汇租赁服务有限公司于12月5日发行了“汇元一期”专项资产管理计划，为国内首个以汽车融资租赁为背景的公司发行的资产证券化产品。

这也标志目前国内最大的汽车融资租赁公司--汇通信诚租赁有限公司（持有广汇租赁100%股权）成功地开启了国内汽车租赁公司通过资产证券化进行融资的先河。

报导指出，本次专项计划资产支持证券以广汇租赁发放的27,000多笔客户应收租赁款作为基础资产，以客户应收租赁款的现金流作为第一还款来源，以优先级/次级受偿机制、利差支持、广汇租赁差额支付承诺、超额抵押等机制提供信用支持的固定收益产品。

该项资产支持证券本金总规模为11.1354亿元，其中优先级A档资产支持证券本金规模为10亿元，分为汇元A1、A2、A3、A4四个品种(信用评级均为“AAA”)；次级资产支持证券规模为1.1354亿元，由广汇租赁全部认购。10亿元优先级资产支持证券未来将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。

此次“汇元一期”产品的发行人新疆广汇租赁服务有限公司，于2011年2月在行业内成立，管理总部位于上海浦东，目前已成为国内最大的乘用车融资租赁公司，业务覆盖了29个省市，超过100个城市。

报导指出，本次资产支持证券的成功发行对今后汽车租赁企业借道证交所平台进行融资打开了一扇新的大门，对汽车租赁行业的融资具有里程碑的意义。

报导并援引汇元一期的计划管理人--中信建投证券股份有限公司王常青董事长介绍，汇元一期资产支持证券是该公司首次发行资产支持证券产品，也是今年证监会批准设立的第四只资产证券化产品。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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