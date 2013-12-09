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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:51 BJT

台湾经济：自由经济示范区开放教育创新和人才流动--报载

路透台北12月9日 - 台湾本地媒体周一报导，行政院拟定自由经济示范区规划中，将把〞人流〞的开放纳入，不仅开放外国三师（会计师、建筑师、律师）来台，示范区事业聘雇外籍白领也可根据市场行情给薪。

本地媒体经济日报、工商时报皆提及，此案近日将提交马英九总统报告，年底前将送立法院审议。

目前路透暂无法取得行政院相关人士的评论。

经济日报指出，本次的研商中，行政院将原先规划自由经济示范区的租税优惠范围缩减，改以教育创新的概念开放管理高级白领人才、以及设立大学的限制。

其中，租税优惠的原则以--新投资、新事业、新人才为主，原本可以免税的〞新技术〞遭到剔除。此外，营运总部免税条款，也予以删除。

此外，自由经济区内事业投入高度研发创新，原可享三年投资抵减规划，最后拍板先比照区外的一年抵税权，待政院推动产创条例修法，全台湾企业即可雨露均沾，享有三年抵税权。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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