台湾经济：自由经济示范区开放教育创新和人才流动--报载

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透台北12月9日 - 台湾本地媒体周一报导，行政院拟定自由经济示范区规划中，将把〞人流〞的开放纳入，不仅开放外国三师（会计师、建筑师、律师）来台，示范区事业聘雇外籍白领也可根据市场行情给薪。
本地媒体经济日报、工商时报皆提及，此案近日将提交马英九总统报告，年底前将送立法院审议。
目前路透暂无法取得行政院相关人士的评论。
经济日报指出，本次的研商中，行政院将原先规划自由经济示范区的租税优惠范围缩减，改以教育创新的概念开放管理高级白领人才、以及设立大学的限制。
其中，租税优惠的原则以--新投资、新事业、新人才为主，原本可以免税的〞新技术〞遭到剔除。此外，营运总部免税条款，也予以删除。
此外，自由经济区内事业投入高度研发创新，原可享三年投资抵减规划，最后拍板先比照区外的一年抵税权，待政院推动产创条例修法，全台湾企业即可雨露均沾，享有三年抵税权。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst