《焦点》同业存单将增强Shibor基准效应，取代线下交易仍待时日

* 同业存单推出，存款利率市场化迈关键一步

* 有助增强Shibor基准效应

* 初期试点发行规模受限，线上取代线下仍待时日

* 流动性好有助降低银行同业负债成本

* IRS已基本反映预期，浮息债仍有一定价值

作者 边竞/曹巍浩

路透上海12月9日 - 酝酿数月的同业存单（NCD）终于揭开面纱，中国存款利率市场化迈出关键一步，而目前同业存款的线下交易由此也将走上标准化之路。因同业存单以Shibor为基准，如果发展顺利，将改变目前中长端Shibor定价有效性较差的局面。

不过由于初期仅限于部分大中型银行试点，发行规模扩大料将循序渐进，其取代线下交易仍有待时日。

业内人士并指出，同业存单因其可流通、可用于质押式回购，流动性好于目前的同业存款，应有助于降低银行的筹资成本，市场需求空间不小；不过同业存单作为类债券产品，将难免与不少中短期债券品种产生竞争，定价水平若偏低可能将影响其发展空间。

而对债市方面，整体影响应有限，浮息债仍有一定交易价值，此前大幅上行的IRS对消息面反映的较为充分，继续上行空间料有限。

“我觉得推出来还是比较快的，从现在的表达来看，是一种试点的形式，量也是受一定控制的，初期主要是对现有的一些同业存款的替代作用。主要看它的定价。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。

她谈到，即便同业存单推出，线下交易依然有其生存空间，一方面目前能发同业存单的机构不多，短时间内对同业存款替代程度有限。

为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

中金公司债券分析师陈健恒在报告中指出，同业存单的发行主体虽然涵盖广大的银行类机构，但发行的银行还需要是市场利率定价自律机制成员单位。目前该机制中有10名银行成员。

他表示，这意味着在试点初期，只有这10家银行可以发行同业存单，未来试点扩大，可能陆续允许更多的银行加入该自律机制。年内有可能进行同业存单的试点发行，但在发行初期，发行银行可能更多的在于测试市场对该品种的定位以及认可程度，预计发行规模不会很大。

暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单应是市场利率定价自律机制成员单位。而目前该机制中仅有10家成员，包括工农中建交五大银行，招行 、中信 、兴业 和浦发 四家股份制银行，以及政策性银行中的国家开发银行。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。

中国银行间市场周一早盘主要质押式回购利率 多有不同程度的下跌。市场人士指出，NCD消息暂未改变资金均衡的局面。而银行间债市早盘虽整体成交较为清淡，但部分中长期利率债受此消息扰动，抛压略有增多，因市场担心未来资金利率中枢抬升。 IRS早盘则变化不大。

**中小银行动力料更足**

业内人士指出，NCD对发行人应不算一般存款，仍视作同业存款，不算存贷比也不缴存准，商业银行购买同业存单的风险占比应该还是25%。

而从资金来源情况看，中小银行因同业负债比例偏高，料对于发行同业存单有更高的热情。

陈健恒谈到，大型国有银行由于网点众多，存款增长相对稳定，同业负债占总负债的比例较低，也没有持续上升。考虑到目前同业负债的成本较高，大型国有银行发行同业存单的动力不会很强，相应的，备案的规模也不会很大。

他表示，股份制银行由于同业负债比例较高，发行同业存单一定程度上可以降低同业负债的成本，因此发行动力更足。

而在同业存单的投资者方面，陈健恒认为，由于同业存单类似于银行发行的债券，还可以进行质押回购，流动性较好，因此各类型金融机构对同业存单都会存在一定的投资需求。尤其是规模正在逐步扩大的货币市场基金，目前主要以同业存款和短期债券为主要投资产品，将来具有流动性的同业存单也会成为其重要投资品种。

办法并称，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

兴业银行首席经济学家鲁政委谈到，NCD是货币市场工具，这意味着其和票据、央票、超短融、短融、3年以内的政策金融债、商业银行债、国债等都存在一定竞争关系，其中与银行承兑汇票的竞争性最强。由于NCD明确设定了做市商制度，因而未来流动性较银票会更好，对银票冲击较大。

他认为，NCD发行之初预计会略微推高货币市场利率，但随着其持续滚动发行，商业银行能够获得更长期限的稳定负债，最终会有利于货币市场利率更平稳、货币市场利率曲线的期限结构更为合理。

同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。该办法将于12月9日（周一）起施行。

公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让；发行人不得认购或变相认购自己发行的同业存单。并建立同业存单市场做市商制度。

**有助Shibor定价更市场化**

同业存单选择以Shibor作为基准利率，这将有助于Shibor的报价更市场化和更为有效。

鲁政委指出，目前的现实情况是，Shibor利率体系一个月以内期限的可信度较高，但对一个月及以上期限，市场目前上认为可信度不高。NCD的推出并要求参照Shibor定价，能够大大增强一个月以上期限利率的真实性，夯实Shibor利率的基准性。

华东一银行交易员亦谈到，目前同业存款的利率虽然也是Shibor加减点确定，但实际操作上还是先确定存款利率，然后再用Shibor倒推利差，因此其基准作用有限。

一家Shibor报价行资深交易员认为，NCD和Shibor都是同业资金利率，两者的价格应该只差信用溢价，Shibor利率要更加反映市场的情况，“现在场内线下同期的资金价格都6.5%了，三个月Shibor至少也应该达到这个水平的。NCD推出后，Shibor的基准效应会更大。”

同业存单的发行利率、发行价格等以市场化方式确定，其中，固定利率存单期限原则上不超过一年，为一个月、三个月、六个月、九个月和一年，参考同期限上海银行间同业拆放利率定价；浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率为浮动利率基准计息，期限原则上在一年以上，包括一年、两年和三年。

因同业存单推出预期升温，近日三个月期Shibor 加速上行，上周五跳涨28.2个基点(bp)，至5.1670%，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅；今日升幅有所收窄，升9.11个bp至5.2581%。

黄艳红表示，同业存单因为是可转让的，可能利率成本会低于现在的同业存款，但价格发现还需要一个比较长的过程。

“因为是Shibor加点确定，三个月Shibor本身现在就是扭曲的，有报6.6%的，有报4.7%的，加点应该加多少，本身这个利差曲线是没有的，还是看各家行，如果中小银行发的话，肯定加点就比大行多一些，有一个信用溢价补偿的作用。”她称。

对于同业存单推出对回购和拆借市场的影响，她认为，目前回购和同业拆借本身长期限的交易就不多，集中在短期限上，主要功能仍是拆补资金余缺，一个月以上的就以同业存款为主，因此同业存单的推出对这两个品种的影响有限。

上海一银行交易员则谈到，NCD打通了网上和网下，将推动资金利率上移，对信用债不利；三个月Shibor定盘价在5.5%左右较为合理，Shibor会是NCD的底限；而IRS现在隐含的三个月Shibor在5.6%左右，这个水平差不多了。

“现在网下一年利率至少6.5%，超AAA信用债5.9%左右，政金债5.2%，这里面差的就是风险资产占用。从比价关系看，我觉得一年NCD开始发在5.4%、5.5%左右差不多，开始机构会相互支持；后面稳定在5.5%-5.8%之间，根据资金情况有所波动。”他谈到。

央行办公厅在其新浪官方微博上表示，同业存单的发行利率、发行价格等以市场化方式确定，具有电子化、标准化、流动性强、透明度高等特点，有利于提高中长端上海银行间同业拆借利率(Shibor)基准性，规范同业业务有序发展，为金融机构提供有效的流动性管理手段，是探索稳妥推进存款利率市场化的有效途径。

**暂难完全取代线下交易**

尽管同业存单的发展潜力很大，但因初期试点推进、银行也将会摸索前行，暂时仍难以完全取代同业存款线下交易，两者料将并行较长一段时间。

前述Shibor报价行资深交易员谈到，NCD就是多了一个渠道，一个流动性品种。按说有流动性的品种，大家会更喜欢一些，比线下同存有优势，但现在还看不到此消彼长，还要再观察一下。“大家发行NCD要综合比较成本，线下也还是会做同存。”

他表示，所有都还要观察，之前也出了很多叫好不叫座的产品，比如债券借贷等。NCD肯定是有需求，但还要看市场认可和活跃程度。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮则认为，如果碰到对资金非常饥渴的时候，同业存单也不一定能完全替代线下，“如果线上给的价格，对方不愿意给你钱，那你只能通过线下了。”

“利率市场化肯定是有个过渡期的。一步一步来，观察一下，毕竟是新生事物，之前大家也没有操作过，从少量开始慢慢地积累吧。”刘东亮称。