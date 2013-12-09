全球金市：金价受美国缩减刺激疑虑影响下滑，但空头回补限制跌幅

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯向来是购债行动的最热心支持者，但他表示对于本月开始缩减购债持开放态度，不过倾向于再等一等。
全球最大黄金上市基金SPDR Gold Trust 称，截至周五其黄金持仓量下降3吨至835.71吨。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，12月3日止当周，对冲基金和基金经理将美国黄金期货和期权空头仓位升至接近七年半高位。投机客转为净做空白银，为6月末来首次。
印度2013年最后一季黄金进口可能较上年同期的255吨下降70%，如果继续实施新进口规定，明年进口规模或为通常水准的一半，达500-550吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 于春红)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst