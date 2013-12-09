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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:52 BJT

全球金市：金价受美国缩减刺激疑虑影响下滑，但空头回补限制跌幅

美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯向来是购债行动的最热心支持者，但他表示对于本月开始缩减购债持开放态度，不过倾向于再等一等。

全球最大黄金上市基金SPDR Gold Trust 称，截至周五其黄金持仓量下降3吨至835.71吨。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，12月3日止当周，对冲基金和基金经理将美国黄金期货和期权空头仓位升至接近七年半高位。投机客转为净做空白银，为6月末来首次。

印度2013年最后一季黄金进口可能较上年同期的255吨下降70%，如果继续实施新进口规定，明年进口规模或为通常水准的一半，达500-550吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 于春红)
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