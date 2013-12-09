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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:44 BJT

《香港重要政经日程》--12月9日-12月20日

==================今日重要政经消息==================

12月9日（周一）

-- 东鹏控股 首日挂牌。

-- 新源控股 公布中期业绩。

-- 联太工业 年报公布。

-- 华人饮食集团 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

12月11日（周三） 　　-- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。

-- 寰亚传媒 公布第一季业绩。

12月12日（周四）

-- 汇隆控股 公布中期业绩。

12月20日（周五）

-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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