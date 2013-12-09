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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:10 BJT

澳洲经济：央行总裁警告不要过高估计应对经济挑战的能力--WSJ

路透悉尼12月9日 - 华尔街日报周日报导，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，必须谨防过高估计自身应对挑战性经济环境的能力。

“我们已经打造了澳洲经济连续增长22年的神话...”史蒂文斯在接受媒体采访时表示。

“迟早我们会再度陷入经济衰退。”

澳洲央行上周维持利率在纪录低位2.5%不变，指称近期证据显示以往的刺激措施正在发挥作用，不过有些迟缓。

自2011年以来，该央行已累计降息225个基点，旨在为增长缓慢的经济注入活力并使之不再依赖不断降温的矿产业。

随着中国经济放缓，澳洲决策层面临挑战，需要摆脱对矿产业的依赖，推动经济增长。

但史蒂文斯仍保持乐观，指称澳洲看来有能力成功应对经济挑战。

他补充称，“我们需要做一些推进创新和生产力的事情。”(完)
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