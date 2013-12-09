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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:52 BJT

《台湾重要政经日程》--12月9日

===================今日重要政经消息=============================

12/9(一)

--09:00 立法院财委会审查金管会周边单位预算，金管会主委将出席备询。

--14:00 证交所、期交所联合记者会。

--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。

================================================================== *12/10(二)

--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。

12/10(二)

--13:30 台积电 11月营收。

--14:00 联电 11月营收。

--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。

12/13(五)

--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。

12/20(五)

--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。

12/23(一)

--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。

12/24(二)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。

12/25(三)

--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。

12/26(四)

--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

*1/6 (一)

--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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