《台湾重要政经日程》--12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
===================今日重要政经消息=============================
12/9(一)
--09:00 立法院财委会审查金管会周边单位预算，金管会主委将出席备询。
--14:00 证交所、期交所联合记者会。
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
================================================================== *12/10(二)
--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。
12/10(二)
--13:30 台积电 11月营收。
--14:00 联电 11月营收。
--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。
12/13(五)
--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
*1/6 (一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst