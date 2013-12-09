重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(重发以修正乱码)
路透香港12月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。（1美元=7.7542港元 ）
美股道琼工业指数 周五收高198.69点，或1.26%，报16,020.2点。因强劲的就业数据使投资者对美国经济正在改善充满信心。
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股
(美元) (%) (港元) -------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.620 0.76 17960 15.712 中国铝业 9.190 1.55 16790 2.850 中国移动 55.020 0.46 184290 85.327 中国人寿 49.500 1.71 42969 25.589 中石油 119.070 2.77 27105 9.233 中石化 86.230 2.46 23694 6.686 汇丰控股 54.230 0.65 49501 84.102 中电信 52.760 1.13 20319 4.091 中国联通 15.720 1.42 102252 12.190 兖州煤业 10.430 0.29 50826 8.088 华能国际 38.290 0.05 9221 7.423 南方航空 21.520 -0.83 5384 3.337 东方航空 20.020 1.88 4330 1.552 中芯国际 3.960 -0.50 23411 0.614 （完）
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst