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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 08:58 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月9日

(重发以修正乱码)

路透香港12月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。（1美元=7.7542港元 ）

美股道琼工业指数 周五收高198.69点，或1.26%，报16,020.2点。因强劲的就业数据使投资者对美国经济正在改善充满信心。

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股

(美元) (%) (港元) -------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.620 0.76 17960 15.712 中国铝业 9.190 1.55 16790 2.850 中国移动 55.020 0.46 184290 85.327 中国人寿 49.500 1.71 42969 25.589 中石油 119.070 2.77 27105 9.233 中石化 86.230 2.46 23694 6.686 汇丰控股 54.230 0.65 49501 84.102 中电信 52.760 1.13 20319 4.091 中国联通 15.720 1.42 102252 12.190 兖州煤业 10.430 0.29 50826 8.088 华能国际 38.290 0.05 9221 7.423 南方航空 21.520 -0.83 5384 3.337 东方航空 20.020 1.88 4330 1.552 中芯国际 3.960 -0.50 23411 0.614 （完）
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