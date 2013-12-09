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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:02 BJT

中国个股：辰州矿业拟定向增发收购控股股东相关资产，解决同业竞争问题

路透北京12月9日 - 近日停牌的中国湖南辰州矿业股份有限公司 周一发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东全资持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权，交易预估值约为15.5亿元人民币。

公告显示，辰州矿业以9.42元每股的价格，向控股股东湖南黄金集团有限责任公司及湘江投资、高新创投、轻盐创投合计非公开定向发行17,504.67万股，用于收购控股股东上述资产。另外，是次交易中，辰州矿业还将向控股股东支付现金23,250万元。

中国证券报周一报道称，辰州矿业作为控股股东属唯一上市平台，此类交易有利消除同业竞争。不过，其近年收购项目成效一般，业内分析师表示，矿业投资还是应该具体情况具体分析，不应盲目投资。

辰州矿业称，本次交易将储备优质矿产资源，增强上市公司核心竞争力；扩大生产规模，提升上市公司盈利能力。

辰州矿业预计，2013全年净利润在1.61-2.68亿元之间，同比下降50%-70%，因公司主要产品金、锑、钨价格下跌。

辰州矿业自9月2日起停牌，停牌前一日收报9.73元，今日将复牌。（完）

参看详情，请点击深圳证交所网站 here (发稿 曹巍浩； 审校 曾祥进)
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