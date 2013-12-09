中国个股：辰州矿业拟定向增发收购控股股东相关资产，解决同业竞争问题

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 近日停牌的中国湖南辰州矿业股份有限公司 周一发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东全资持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权，交易预估值约为15.5亿元人民币。
公告显示，辰州矿业以9.42元每股的价格，向控股股东湖南黄金集团有限责任公司及湘江投资、高新创投、轻盐创投合计非公开定向发行17,504.67万股，用于收购控股股东上述资产。另外，是次交易中，辰州矿业还将向控股股东支付现金23,250万元。
中国证券报周一报道称，辰州矿业作为控股股东属唯一上市平台，此类交易有利消除同业竞争。不过，其近年收购项目成效一般，业内分析师表示，矿业投资还是应该具体情况具体分析，不应盲目投资。
辰州矿业称，本次交易将储备优质矿产资源，增强上市公司核心竞争力；扩大生产规模，提升上市公司盈利能力。
辰州矿业预计，2013全年净利润在1.61-2.68亿元之间，同比下降50%-70%，因公司主要产品金、锑、钨价格下跌。
辰州矿业自9月2日起停牌，停牌前一日收报9.73元，今日将复牌。（完）
参看详情，请点击深圳证交所网站 here (发稿 曹巍浩； 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst