《独家新闻》Comcast聘请摩根大通评估收购时代华纳有线-消息

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约12月6日 - 熟知事态的消息人士指出，美国最大有线电视服务业者Comcast Corp 已经聘请摩根大通 担任顾问，因该公司正评估收购时代华纳有线 。
一名消息人士称，Comcast聘请摩根大通来协助研究各种选项，而过去数月中有关有线电视产业整并的臆测不断升温。
过去数月以来，规模较小对手Charter Communications Inc 向美国第二大有线电视业者时代华纳有线频送秋波，而消息人士指出，Comcast并不打算对时代华纳有线提出先发制人的收购，但若多种迹象显示Charter Communications和时代华纳有线接近达成协议，则可能加入战局。
消息人士并称，市值超过1,270亿美元的Comcast也有可能决定不做任何交易。
这些消息人士要求匿名，因为事情尚未公开。Comcast及摩根大通的代表拒绝置评。
时代华纳有线之前已经表示，只要价格合适，对于进行交易持开放的态度，而另一组消息人士先前指出，该公司也认为Comcast是最佳的合并伙伴，因为这个规模较大的对手有能力提出全数现金收购，同时从双方经营的地区市场来看也较适合合并。
Charter的市值约为130亿美元，远低于时代华纳有线的370亿，恐怕得要背负巨额债务来支应此项交易。
若Comcast对时代华纳有线发起收购，则将面临司法部及联邦通讯委员会(FCC)的严格检视，因这将创造出控制美国逾三分之一付费电视市场的巨型企业。
Charter首度于5月向时代华纳有线提出收购构想，当时时代华纳有线股价在95美元上下，然而收购预期已然推动其股价来到130美元之上。
一名熟知事况的消息人士指出，收购方出价至少得要高于每股150美元，时代华纳有线董事会才会认真考虑。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)