《独家新闻》Comcast聘请摩根大通评估收购时代华纳有线-消息

路透纽约12月6日 - 熟知事态的消息人士指出，美国最大有线电视服务业者Comcast Corp 已经聘请摩根大通 担任顾问，因该公司正评估收购时代华纳有线 。

一名消息人士称，Comcast聘请摩根大通来协助研究各种选项，而过去数月中有关有线电视产业整并的臆测不断升温。

过去数月以来，规模较小对手Charter Communications Inc 向美国第二大有线电视业者时代华纳有线频送秋波，而消息人士指出，Comcast并不打算对时代华纳有线提出先发制人的收购，但若多种迹象显示Charter Communications和时代华纳有线接近达成协议，则可能加入战局。

消息人士并称，市值超过1,270亿美元的Comcast也有可能决定不做任何交易。

这些消息人士要求匿名，因为事情尚未公开。Comcast及摩根大通的代表拒绝置评。

时代华纳有线之前已经表示，只要价格合适，对于进行交易持开放的态度，而另一组消息人士先前指出，该公司也认为Comcast是最佳的合并伙伴，因为这个规模较大的对手有能力提出全数现金收购，同时从双方经营的地区市场来看也较适合合并。

Charter的市值约为130亿美元，远低于时代华纳有线的370亿，恐怕得要背负巨额债务来支应此项交易。

若Comcast对时代华纳有线发起收购，则将面临司法部及联邦通讯委员会(FCC)的严格检视，因这将创造出控制美国逾三分之一付费电视市场的巨型企业。

Charter首度于5月向时代华纳有线提出收购构想，当时时代华纳有线股价在95美元上下，然而收购预期已然推动其股价来到130美元之上。