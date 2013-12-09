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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:10 BJT

香港个股：旭辉控股与恒基中国合作开发沪地产项目，涉资21.44亿元人民币

路透香港12月9日 - 中国房地产商--旭辉控股（集团）有限公司 宣布，将与恒基地产 旗下恒基中国地产共同开发上海一商住项目，涉及的土地收购价为21.44亿元人民币，双方将各出资一半。

旭辉控股表示，该幅位于闵行区桥商务区的地块由公司于上月以21.44亿元投得，总占地面积约为84,751平方米，规划建筑面积约为167,249平方米，可用作住宅及商业用途。

根据协议，旭辉将与恒基中国分别持有合营企业的50%权益。两家公司将按比例分担合营企业就收购该土地而作出的资金贡献。旭辉与恒基中国作为合营企业的伙伴所作出的总资金贡献预期将为21.44亿元。

旭辉集团主席兼行政总裁林中表示，未来公司将继续寻求以各种方式与各主流房地产企业建立长期合作关系，以推动旭辉的业务发展。

这次是旭辉继于7月宣布与恒基中国签订协议，分别持有一合营企业的49%和51%，共同发展位于杭州市余杭区的崇贤新城后，再一次的业务合作。

旭辉上周五收报1.57港元，过去三个月升12%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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