香港个股：旭辉控股与恒基中国合作开发沪地产项目，涉资21.44亿元人民币

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透香港12月9日 - 中国房地产商--旭辉控股（集团）有限公司 宣布，将与恒基地产 旗下恒基中国地产共同开发上海一商住项目，涉及的土地收购价为21.44亿元人民币，双方将各出资一半。
旭辉控股表示，该幅位于闵行区桥商务区的地块由公司于上月以21.44亿元投得，总占地面积约为84,751平方米，规划建筑面积约为167,249平方米，可用作住宅及商业用途。
根据协议，旭辉将与恒基中国分别持有合营企业的50%权益。两家公司将按比例分担合营企业就收购该土地而作出的资金贡献。旭辉与恒基中国作为合营企业的伙伴所作出的总资金贡献预期将为21.44亿元。
旭辉集团主席兼行政总裁林中表示，未来公司将继续寻求以各种方式与各主流房地产企业建立长期合作关系，以推动旭辉的业务发展。
这次是旭辉继于7月宣布与恒基中国签订协议，分别持有一合营企业的49%和51%，共同发展位于杭州市余杭区的崇贤新城后，再一次的业务合作。
旭辉上周五收报1.57港元，过去三个月升12%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst