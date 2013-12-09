港报财经评论：股市等开圣诞派对--信报12月9日

股市等开圣诞派对/ 习广思

美国11月就业数据备受市场关注，甚至被视为左右12月联储局是否退市的关键因素。上周五公布非农新职位20.3万个，较市场预期的18.5万个理想；失业率更跌至7%，亦较分析员预期理想。细看就业数据，私人职位微升、平均时薪微涨，均反映出劳工市场有改善。美国失业率由1月的7.9%，跌至7%，形成了下跌趋势。撇除失业下跌是因为更多美国人放弃找工作这因素，作为退市的指标，却是愈来愈接近6.5%这退市门槛，再考虑到12月假期效应，消费及就业仍有望改善。如此说来，美国退市机会其实在升温，难怪明年1月退市的预期上升。然而，上周五美股止跌回升，对退市最敏感的金市及债市则平静。上周美股一度连跌5日，反映市场对退市的忧虑，但也是股市高位调整的藉口，美股在数据公布后，把数据解读为经济利好的消息，更大可能是短期调整结束。事实上，就业数据见改善，两党就财政预算谈判进展出乎意料地顺利，均造成退市预期升温，但联储局尚差通胀这一关。10月份，美国核心PCE物价指数年率由1.2%跌至1.1%，而核心通账只有1.1%，通胀依然似有还无。

央行鸽派成员埃文斯第一时间出来为数据做解读，讯息包括：1）就业数据未能确认能否持续改善，希望看到未来几个月数据续改善；２）联储局应保卫通胀目标，甚至以核心PCE为更持续的通胀目标。退市预期升温，但联储局在12月退市的机会仍不高，皆因：１）主席换人因素，耶伦席不暇暖，就算贝南奇要把退市作为收山之作，那1月退市机会仍较大；２）年底及假期因素，此时退市无疑打击消费情绪；３）通胀指标未达标。如是看，美股上周五把好消息就业数据解读为好消息股市上升，股市准备为圣诞开派对的情绪高涨，剩下的3个星期有望再见新高。退一步看，好消息成为好消息，股市对退市忧虑逐步消化，反而敏感的黄金及美债，处境却颇危险。

回到港股，同样是在等待开圣诞派对。过去几个星期以来，股市环境没多大变动，新股混战持续，部分劣质细新股有浑水摸鱼之感，但有信达 及光大银行等大型新股为圣诞派对铺路。大行唱好情况未改，先有转軚唱好港股，上周再有大行唱好H股，主题是2014年H股跑赢恒指，中资股估值调升，较“本地姜”更吸引。大行转軚乐观，部分原因是生意经，客户铺路增持中港股市，看好乃是配合行情。(B02)

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兑欧罗成日圆强弱指标/ 苏子

上周五美国虽然公布非常强劲的11月份就业报告，令联储局提早收水可能性大增。但市场却未见趁机把美元显着挟高，其中原因与市场的炒作焦点，反而落在美国10月份个人消费支出物价指数年率仅升1.1%，低于前值1.2%，故较差的通胀数据令市场疑虑，联储局未必可以提早收水。此外，芝加哥联储行长Charles Evcrno随后表示，他希望看见美国继续公布的就业报告，可以像11月份般的强劲，才能确认就业数据的改善具有可持续性。Evcrno的言论令市场相信，11月的数据可能已过度反映了经济的复苏程度，因此才使市场有藉口炒反市，美元整体走势因此出现不升反跌的异常情况。结果欧罗兑美元成功承接上日欧洲央行议息后的良好上升势头继续走高，上周五收市前夕所造的高位已触及近期跌幅的76.4%反弹目标，最后更以近全日高位收市，故技术上看今天可望突破此反弹目标。

至于近期呈现大弱势的澳元兑美元，则成功在0.9心理关口附近获得强力支持，并以锤头利好形态升回10天SMA阻力以上收市，已有见底回升迹象。不过，美元兑日圆却未能走低，反而一度回升至102.96高位，直迫103心理关口；但由于美元整体走势经已转弱，因此限制于上周五美元兑日圆进一步破关而上，并挑战上周二的103.38高位的动力。但日圆在主要交叉盘里却呈现非常明显的单边跌市，其中欧罗兑日圆已于上周五以大阳烛突破140心理关口，并高见141.02水平。由于此高位刚好与2008年169.96高位跌至去年94.05低位的61.8%反弹目标相若，故本周早段未见欧罗兑日圆再破位急升及高收，预料有较大回吐压力以改善目前的严重超买情况。

若本周早段美元整体走势可以承接上周五的弱势继续走低，但欧罗兑日圆却乏力再升，小心届时美元兑日圆有可能跟随美元整体走势一同下跌。故短线而言，可用欧罗兑日圆作为日圆的强弱指标，若欧罗兑日圆有见顶回落迹象，例如未能企稳在上周的高位以上，将意味着日圆将有望止跌回升；反之，日圆预料继续保持目前的大弱势。(B09)