港报财经评论：发中国梦，勿忘风险--经济日报12月7日

发中国梦，勿忘风险/ 林瑞芬

早前商品大王罗杰斯已买中资股，据英国《金融时报》报道，有“中国私募基金教父”之称的著名投资者赵丹阳亦认为旗下赤子之心资本再次造大的时机已成熟。从A股过去二十多年的有限历史走势看，中国内地股民观察指出，是有一个平均四年一次的循环定律。自1993年大市见顶后，经历了四年的低迷震荡，接着迎来1997年5月开始的回升浪，一升约四年，在2001年见到了2,245的高点。之后，于2001年至2005年又经历四年低迷震荡期，然后才迎来了2006-2007年的大牛市，2007年见顶而落，途中在2008年反弹。若以2009年到2013年，大市也已经持续低迷盘整了四年，一个A股轮回周期，这或暗示了A股当前已迎来历史性第四次转折点。因此，发中国梦望A股由低谷回升，带动港股。

不过，发梦之余，也当留意着可能遇到的风险，港股将因此而波动。其一今年来讲，所担心美国国会决定将买债规模减少，虽然没有实现，但量宽量缩乃必经之路，今年不经，2014年仍要担心可能要经。今年来讲，见有两次因此担忧而触发外资流走新兴市场，其震荡港股感应更深，所以明年仍然不能搁下量缩提前的可能对大市造成的风险。其二，是对应美股自2009年之中期上升周期已近尾声，循环之下，2014-2015年是一个危险可能出现年。标普500指数自1994年来走势，牛市时间长而熊市时间短，平均升市为五年，长线投资一定赚。不过，最近周期自2009年计起，至2013年已有五年，明年是第六年，若最终不是循环高点，打破规律，当还得神落，等第七年即2015年可能发生。相反，若2014年又因沿循环发生见周期高位而回之势，根据以前2000年触顶，2007年触顶之后之深度调整法，都咪话不惊，乃风险之所在。早前印证过，美股缘自量宽而独领风骚，缘生缘灭，未来见顶也可能因量缩量停而失宠。基本上，美股的风险，就是联储局是否会提前量缩量停之决定主因。

再探究第三及第四个可能风险，就要集中中国因素检视。首先，改革的执行，会遇到阻力。改革的执行亦有分大、小程度，先后次序，由此，买卖相关受惠股最可能遇到错估了形势，或因时间差错判，构成炒过龙风险。股民宜隔一段时间，检视公司季绩判断最新形势。其次，是微观今年以来，中国内地官方息虽不变，但市场息及银行同业拆息在6月钱荒之后，已上了一个新台阶，这或许是利率市场化的结果，亦可能是互动网金融时代的来临产生的变化，也可能是去杠杆化过程。(B04)

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瑞信：国指明年见15,000/ 余少文

A股下跌，国企指数下试上落区底部。而中国内地周日开始公布11月宏观经济数据，预料跟10月数据变化不大，瑞信认为中国内地在改革下，国企指数明年可见15,000点。中国内地股市昨日反覆向下，加上外围下挫，国企指数当然逃不过下跌命运，惟市场沽压并不明显，但全日只跌19点或0.2%，收报11,376点，成交额145亿港元，不足三分一主板H股能逆市上升，指数亦未走出11,250点至11,600点区间上落走势。而红筹指数升2点，收报4,646点，成交额48亿港元，4G概念股普遍掉头回落。国指虽跌，但近期整体表现好过A股，尤其跌市时，国指跌势明显少于A股，如昨日更一度倒升，乐观是国指后市偏好。短期消息除了新型城镇化规划会议、中央经济工作会议外，海关总署、国家统计局、人民银行周一开始陆续公布11月宏观经济数据，但认为经济数据难以刺激大市作出突破，因为预期11月数据没有惊喜。

彭博预测，中国内地11月出口增长会轻微扩大至6.5%，进口增长则收窄至7%，若然预测偏差不大，则是连续四个月维持单位数变化，反映贸易仍未有好转迹象。至于CPI可能轻微回落0.1个百分点至3.1%，PPI或跌1.5%并跟10月跌幅相若；即使关心的固定资产投资增长，预计只有20.1%，跟10月数据相同。即是说11月经济表现颇大机会跟10月相似，属于平稳而已。至于彭博预期11月M2有14.2%增长，跟全年13%目标仍有一段距离，料今年未能达标的机会颇大，但相信央行会继续目前偏紧的流动性，防止流动性过大而影响金融市场。但可能影响A股在12月的表现，或是A股近日跑输H股原因之一。不过，随着中国内地经济进行改革，一系列改革细节和措施稍后会出台，瑞信证券认为中国长期经济增长和金融系统风险将会改善，有助提升中资股，特别是近年处于劣势的金融股。

瑞信指出，随着经济在改革下可以长期健康发展，预期银行股是最大受益者，故将MSCI中国、国指和上海A股指数的未来12个月目标分别订为72点、15,000点和2,700点，意味该三个指数较上日收市价，潜在上升空间分别为11%、32%和15%。而国指上升空间对比其他两个指数为大，是因为国指成分股以国有企业为主，国有企业可以在今次改革潮中受惠。(B05)