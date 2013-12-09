《全球主要国家债券发行预告》--12月9日-12月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透12月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 12/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 12/10 日本 30年期公债 12/10 美国 三年期公债 12/10 西班牙 标售六个月及12个月期国库 券 12/11 美国 10年期公债 12/11 德国 50亿欧元 两年期公债 12/11 日本 两个月期贴现国库券 12/11 意大利 标售国库券 12/12 意大利 标售中长期债券 12/12 美国 30年期公债 12/12 日本 三个月期贴现国库券 12/12 日本 五年期公债 12/16 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 李爽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。