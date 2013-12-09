《中国报摘》--其他报纸重要消息12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
**上海证券报**
--新疆广汇租赁公司发行的“汇元一期”专项资产管理计划，已于2013年12月5日成功发行，为国内首个以汽车融资租赁为背景的公司发行的资产证券化产品。
--券商人士普遍认为，递延纳税政策有利于调动个人缴纳企业年金的积极性，而且以养老金为主的长线投资者往往配置蓝筹股，将进一步增加资本市场的稳定性。
**证券时报**
--在上海证券交易所交易的黄金、债券以及货币ETF今日开始实行T+0交易，深交所也在前不久宣布该类产品加入T+0大军，投资者在两大交易所进行这三类ETF基金交易正式进入日内回转时代。
**第一财经日报**
--中国人民银行副行长潘功胜撰文认为，金融创新对货币政策和金融监管提出了多种挑战，现行体制也暴露出监管缺位和监管重叠并存、监管尺度和标准不统一、中央和地方金融管理事权和责任不匹配、地方政府金融管理职责定位不清晰等问题。而对本轮国际金融危机爆发、救助等问题的反思，进一步凸显了金融监管体制改革的迫切性。
**人民日报**
--中国人民银行副行长刘士余近期表示，要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。不能触碰非法集资、非法吸收公众存款两条法律红线，尤其P2P（人人贷）平台不可以办资金池，也不能集担保、借贷于一体。传统线下金融业务转到线上开展，要遵守线下金融业务的监管规定。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst