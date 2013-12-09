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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月9日

**上海证券报**

--新疆广汇租赁公司发行的“汇元一期”专项资产管理计划，已于2013年12月5日成功发行，为国内首个以汽车融资租赁为背景的公司发行的资产证券化产品。

--券商人士普遍认为，递延纳税政策有利于调动个人缴纳企业年金的积极性，而且以养老金为主的长线投资者往往配置蓝筹股，将进一步增加资本市场的稳定性。

**证券时报**

--在上海证券交易所交易的黄金、债券以及货币ETF今日开始实行T+0交易，深交所也在前不久宣布该类产品加入T+0大军，投资者在两大交易所进行这三类ETF基金交易正式进入日内回转时代。

**第一财经日报**

--中国人民银行副行长潘功胜撰文认为，金融创新对货币政策和金融监管提出了多种挑战，现行体制也暴露出监管缺位和监管重叠并存、监管尺度和标准不统一、中央和地方金融管理事权和责任不匹配、地方政府金融管理职责定位不清晰等问题。而对本轮国际金融危机爆发、救助等问题的反思，进一步凸显了金融监管体制改革的迫切性。

**人民日报**

--中国人民银行副行长刘士余近期表示，要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。不能触碰非法集资、非法吸收公众存款两条法律红线，尤其P2P（人人贷）平台不可以办资金池，也不能集担保、借贷于一体。传统线下金融业务转到线上开展，要遵守线下金融业务的监管规定。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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