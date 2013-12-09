《全球重要经济事件一览表》--12月9日-12月16日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月9日(一)
美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在经济前景会议上发表讲话。
纽约--英国央行总裁卡尼在纽约经济俱乐部发表演讲(1715)。
芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以“美国和地区经济和金融趋势”为题发表演讲(1915)。
芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表讲话(2230)。
华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克将参加会议。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1805)。
布鲁塞尔--欧元区和欧盟财长会议(至12月10日)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(0815)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在财经记者国际俱乐部活动上讲话(1800)。
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在卑尔根商会讲话。
马德里--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)出席一个颁奖仪式。
12月10日(二)
罗马--欧洲央行总裁德拉吉在意大利央行举办的纪念Curzio Giannini会议上讲话。
卢布尔雅那--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观预测举行新闻发布会。
12月11日(三)
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参与金融研究中心主办一场小组讨论会，讨论国际货币基金组织(IMF)题为“从分裂到金融整合：欧盟全面进入金融监管”的论着。
12月12日(四)
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话，芬兰央行将公布经济预测。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策会议。
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和利率决定。
尼科西亚--塞浦路斯财长向议会发表预算讲话。
12月13日(五)
塔林--“北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。
12月16日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月17日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 李爽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst