版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:34 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月9日-12月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月9日(一)

美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在经济前景会议上发表讲话。

纽约--英国央行总裁卡尼在纽约经济俱乐部发表演讲(1715)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以“美国和地区经济和金融趋势”为题发表演讲(1915)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表讲话(2230)。

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克将参加会议。

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1805)。

布鲁塞尔--欧元区和欧盟财长会议(至12月10日)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(0815)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在财经记者国际俱乐部活动上讲话(1800)。

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在卑尔根商会讲话。

马德里--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)出席一个颁奖仪式。

12月10日(二)

罗马--欧洲央行总裁德拉吉在意大利央行举办的纪念Curzio Giannini会议上讲话。

卢布尔雅那--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观预测举行新闻发布会。

12月11日(三)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参与金融研究中心主办一场小组讨论会，讨论国际货币基金组织(IMF)题为“从分裂到金融整合：欧盟全面进入金融监管”的论着。

12月12日(四)

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话，芬兰央行将公布经济预测。

苏黎世--瑞士央行举行货币政策会议。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和利率决定。

尼科西亚--塞浦路斯财长向议会发表预算讲话。

12月13日(五)

塔林--“北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。

12月16日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月17日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

全球外汇市场主要消息 MI/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公 布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN

(编译 朱晓军；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐