英国经济：11月薪资增速为六年来最快，受惠于经济复苏强劲--调查

路透伦敦12月9日 - 周一公布的劳动市场调查显示，11月英国薪资成长创六年来最快，此为实质收入长期下滑受到经济恢复成长所抑制的难得迹象。

近几年英国的物价增速一直持续超越薪资，家庭预算受到挤压，而生活成本议题也成为2015年大选前政治角力的重头戏。

然而英国招聘与就业联合会(Recruitment and Employment Confederation)与毕马威会计师事务所(KPMG)调查的该薪资指数在近几个月逐步上升，在11月来到59.7，高于10月的57.6。REC执行长Kevin Green表示，他预期到2014年薪资都将持续上扬。

该调查是以招募单位的数据为主，因此不全然代表整个劳动市场，但尽管如此，还是暗示了英国今年意外强劲的经济复苏正对薪资产生影响。