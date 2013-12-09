英国经济：11月薪资增速为六年来最快，受惠于经济复苏强劲--调查

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦12月9日 - 周一公布的劳动市场调查显示，11月英国薪资成长创六年来最快，此为实质收入长期下滑受到经济恢复成长所抑制的难得迹象。
近几年英国的物价增速一直持续超越薪资，家庭预算受到挤压，而生活成本议题也成为2015年大选前政治角力的重头戏。
然而英国招聘与就业联合会(Recruitment and Employment Confederation)与毕马威会计师事务所(KPMG)调查的该薪资指数在近几个月逐步上升，在11月来到59.7，高于10月的57.6。REC执行长Kevin Green表示，他预期到2014年薪资都将持续上扬。
该调查是以招募单位的数据为主，因此不全然代表整个劳动市场，但尽管如此，还是暗示了英国今年意外强劲的经济复苏正对薪资产生影响。
该REC/KPMG调查并表明找到工作的人数增加，员工需求人数也创下15年高位，这让市场更加认为最快可能会在2014年12月升息，比官方预测所暗示的要早。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)