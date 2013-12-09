《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

*明报：

--据权威消息透露，澳门政府暂不认为有需要增加赌牌数目，但会继续限制赌枱数目，并拟要求博彩企业加强非博彩投资，作为2020年后陆续续牌条件。

--日本的NTT Communications执行副总裁文泰来称，公司于香港将军澳工业村的金融数据中心占地逾3万平方米已于今年5月开幕，而数据中心需求仍大，除了金融机构之外，一些提供网上影片或经营社交平台的科网企业是新兴客户。

*星岛日报：

--新股市场热辣辣，本地经纪行亦受惠，英皇证券 截至9月底止的孖展及首次公开招股融资业务收入增加1.27倍。

--新世界百货 首席营运官陈旭存称，电子商贸对该公司经营影响并不显着，并预料今年自有店同店销售增长仍会取得中至中高位数的单位增长。

*苹果日报：

--惠理集团 主席谢清海表示，预料今年底公司在管资产可达100亿美元，未来5-10年目标达250亿美元。

--电壁炉及家居装饰品生产商中国创意家居的香港IPO获得周大福以及中渝置地 主席张松桥为基础投资者，各认购1,000万美元股份，相当于集资额近四分之一。

*东方日报：

--弘海 执行董事张福胜称，公司对于新发展的褐煤提质业务，除以代工形式经营外，也拟向市场销售提质煤，减少该业务受到客户代工量的限制。

--先施 副主席及行政总裁马景煊称，公司三间全新形象店已陆续开业，现正为明年春夏季服装进行采购，相信到时产品将会更富年轻化及现代感。

*文汇报：

--中国卫浴洁具生产商航标控股 董事长兼行政总裁肖智勇称，上半年收入增长放缓主要受累于新投产的第五条生产线调适期延长，预期在中央进一步确定城镇化以及美国楼市进入复苏的带动下，下半年销量大增并可完成年初销售计划。

--海隆 称，旗下海隆防腐中标中海油 海上油气田开发项目，合同金额约1,700万元人民币，将提供无缝钢管海洋配重管线涂层（CWC）服务。

*大公报：

--东方航空 与澳洲航空 合营的捷星香港，其行政总裁刘仲威称，集团已尽量配合香港政府提交资料审批的要求，而所有机组人员准备就绪，一旦获得牌照即可投入服务。

--香港新楼盘于过去两日共售出约583伙单位，主要受南丰旗下东涌昇荟热卖带动；至于信和 与合和 及市建局发展的湾仔囍汇二期截至昨晚录得近800个认购登记。（完）

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