《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
*明报：
--据权威消息透露，澳门政府暂不认为有需要增加赌牌数目，但会继续限制赌枱数目，并拟要求博彩企业加强非博彩投资，作为2020年后陆续续牌条件。
--日本的NTT Communications执行副总裁文泰来称，公司于香港将军澳工业村的金融数据中心占地逾3万平方米已于今年5月开幕，而数据中心需求仍大，除了金融机构之外，一些提供网上影片或经营社交平台的科网企业是新兴客户。
*星岛日报：
--新股市场热辣辣，本地经纪行亦受惠，英皇证券 截至9月底止的孖展及首次公开招股融资业务收入增加1.27倍。
--新世界百货 首席营运官陈旭存称，电子商贸对该公司经营影响并不显着，并预料今年自有店同店销售增长仍会取得中至中高位数的单位增长。
*苹果日报：
--惠理集团 主席谢清海表示，预料今年底公司在管资产可达100亿美元，未来5-10年目标达250亿美元。
--电壁炉及家居装饰品生产商中国创意家居的香港IPO获得周大福以及中渝置地 主席张松桥为基础投资者，各认购1,000万美元股份，相当于集资额近四分之一。
*东方日报：
--弘海 执行董事张福胜称，公司对于新发展的褐煤提质业务，除以代工形式经营外，也拟向市场销售提质煤，减少该业务受到客户代工量的限制。
--先施 副主席及行政总裁马景煊称，公司三间全新形象店已陆续开业，现正为明年春夏季服装进行采购，相信到时产品将会更富年轻化及现代感。
*文汇报：
--中国卫浴洁具生产商航标控股 董事长兼行政总裁肖智勇称，上半年收入增长放缓主要受累于新投产的第五条生产线调适期延长，预期在中央进一步确定城镇化以及美国楼市进入复苏的带动下，下半年销量大增并可完成年初销售计划。
--海隆 称，旗下海隆防腐中标中海油 海上油气田开发项目，合同金额约1,700万元人民币，将提供无缝钢管海洋配重管线涂层（CWC）服务。
*大公报：
--东方航空 与澳洲航空 合营的捷星香港，其行政总裁刘仲威称，集团已尽量配合香港政府提交资料审批的要求，而所有机组人员准备就绪，一旦获得牌照即可投入服务。
--香港新楼盘于过去两日共售出约583伙单位，主要受南丰旗下东涌昇荟热卖带动；至于信和 与合和 及市建局发展的湾仔囍汇二期截至昨晚录得近800个认购登记。（完）
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路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst