港报社评：比个人比政纲比团队，破困局稳施政创契机--明报12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
特区政府日前发表政改谘询文件，就2017年行政长官的产生办法提出七点议题，单是这七个议题，已需要颇多篇幅来深入探讨，但普选特首涉及的重要政制议题绝对不止这七个，还必须包括如何改善管治、理顺行政立法关系、培育政治人才等重大课题。
如果我们期待普选能够带来全新的政治局面，为香港打造长治久安的政治制度，就必须一并处理普选后政府如何组成和运作，以及政府如何与立法会协作。令人遗憾的是，政府的政改谘询文件对这些极重要的、与特首普选息息相关的议题，几乎只字不提，由此进行的谘询不免有重大的偏差和遗漏。
香港一直被管治困局缠扰，在落实普选的时候，有意参选的人必须告诉选民，他或她打算如何突破困局，建立一套合理可行的政治新秩序，其政纲必须包含普选后如何改善管治的具体方案。如果有一个候选人可以获得众多资深公务员支持，又有工商及专业界重量级人士撑场，还得到包括建制派与泛民主派一些主流政党的认可，形成一个有广泛代表性，覆盖政坛左、中、右势力的执政联盟，其政纲能落实的机会将会大增，这名候选人获市民信任胜出选举的机会也会大增。
回归10多年来，种种不同类型的特首人选都试过了，管治团队的组成也从纯公务员班底变成政治任命，更增设了副局长和政治助理等层级，但香港的管治困局依然，且有愈变愈差之势。我们希望港澳研究会正视香港管治失效的现实，拿出切实可行的解决方案，供社会各界讨论。我们也希望香港市民把握今次政改谘询的机会，为当前政局乱象找出病因，走出困境.(A04)
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路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst