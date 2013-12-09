港报社评：比个人比政纲比团队，破困局稳施政创契机--明报12月9日

特区政府日前发表政改谘询文件，就2017年行政长官的产生办法提出七点议题，单是这七个议题，已需要颇多篇幅来深入探讨，但普选特首涉及的重要政制议题绝对不止这七个，还必须包括如何改善管治、理顺行政立法关系、培育政治人才等重大课题。

如果我们期待普选能够带来全新的政治局面，为香港打造长治久安的政治制度，就必须一并处理普选后政府如何组成和运作，以及政府如何与立法会协作。令人遗憾的是，政府的政改谘询文件对这些极重要的、与特首普选息息相关的议题，几乎只字不提，由此进行的谘询不免有重大的偏差和遗漏。

香港一直被管治困局缠扰，在落实普选的时候，有意参选的人必须告诉选民，他或她打算如何突破困局，建立一套合理可行的政治新秩序，其政纲必须包含普选后如何改善管治的具体方案。如果有一个候选人可以获得众多资深公务员支持，又有工商及专业界重量级人士撑场，还得到包括建制派与泛民主派一些主流政党的认可，形成一个有广泛代表性，覆盖政坛左、中、右势力的执政联盟，其政纲能落实的机会将会大增，这名候选人获市民信任胜出选举的机会也会大增。

回归10多年来，种种不同类型的特首人选都试过了，管治团队的组成也从纯公务员班底变成政治任命，更增设了副局长和政治助理等层级，但香港的管治困局依然，且有愈变愈差之势。我们希望港澳研究会正视香港管治失效的现实，拿出切实可行的解决方案，供社会各界讨论。我们也希望香港市民把握今次政改谘询的机会，为当前政局乱象找出病因，走出困境.(A04)